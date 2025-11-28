Sénégal: Rennes - Habib Beye - « Pour moi, ce n'est pas un rebond spectaculaire »

Avant d'affronter Metz ce vendredi 28 novembre 2025, Habib Beye est revenu sur la dynamique spectaculaire de son équipe. Même s'il apprécie, l'ancien international sénégalais souhaite que son groupe s'améliore davantage.

Il y a un mois, certains ne donnaient pas cher de la peau d'Habib Beye. Le coach sénégalais était même annoncé viré par certains médias. Mais un mois plus tard, il a complètement renversé la vapeur avec 1 nul, mais surtout 3 succès, dont un 4-1 le week-end dernier contre Monaco, plaçant Rennes 6e de Ligue 1. Ce jeudi 27 novembre 2025, à la veille d'affronter Metz en ouverture de la 14e journée de Ligue 1, Beye s'est présenté en conférence de presse et a évoqué l'évolution de son équipe.

« Pour moi, ce n'est pas un rebond spectaculaire. J'étais sûr que, par rapport à ce que nous étions capables de faire sur 45 minutes - et malheureusement pas sur 90 minutes -, cette équipe monterait en qualité et serait plus constante dans la durée. On a renforcé les idées claires dans notre jeu, mais on n'a pas fondamentalement changé l'approche avec ce groupe. Des choix qui fonctionnent aujourd'hui ont été faits aussi. Le groupe prend confiance à travers les résultats. (...) La dynamique est très bonne, mais ce n'est que trois matches. Cela paraît étrange, et je crois que c'est la première fois comme entraîneur que j'enchaîne trois victoires de suite à Rennes, mais parler de rebond spectaculaire, ça signifierait aussi qu'on s'en contente. Je veux que l'on reste froid et lucide », évoque Habib Beye.