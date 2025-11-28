Madagascar: Fêtes de fin d'année, un nouveau vin et des boissons en éditions spéciales

La star, figure incontournable de l'industrie des boissons à Madagascar, a présenté hier son tout nouveau produit : Valmont, un vin de table rouge d'Espagne, embouteillé à l'usine d'Ambatolampy. Déjà disponible sur le marché tananarivien depuis le 20 octobre, ce vin qui contient 11,5 % d'alcool, conditionné en bouteille de 50 cl, entame une distribution progressive dans toute l'île.

Première incursion de la STAR dans l'univers viticole, Valmont a bénéficié d'animations, d'offres promotionnelles et de dégustations, notamment lors de la dernière foire au vin.

À l'approche des fêtes, la société mise également sur plusieurs éditions limitées de ses produits phares, chacune apportant une touche festive.

Selon Ranja Bryan, responsable de Caprice, la boisson gazeuse se décline en édition spéciale Noël, avec un habillage revisité aux couleurs des fêtes. À noter que le Père Noël y retrouve son habit vert, sa couleur originelle -- un clin d'oeil symbolique de cette marque 100 % malgache et distribuée exclusivement à Madagascar à la couleur verte du drapeau malgache. Une grande foire Caprice est prévue en fin de mois, accompagnée d'une parade de camions à travers Antananarivo pour partager l'esprit de Noël.

En ce qui concerne la boisson à mousse, Miora Rakotonarivo a dévoilé une édition spéciale Noël : une bière de 33 cl, titrant à 6,5 %, avec une nouvelle recette épicée et herbacée, habillée d'un design festif. Déjà disponible depuis le 14 novembre, elle vient s'ajouter à la gamme habituelle.

Enfin, Michael Rakotobe, responsable de Gold, confirme que la Gold Amigo, bière aromatisée à la tequila titrant à 5,9 %, lancée en édition limitée il y a deux mois, sera maintenue durant les fêtes, répondant à la forte demande des consommateurs.

Avec le lancement du vin Valmont et ces multiples éditions limitées, la STAR entend marquer cette fin d'année sous le signe de l'innovation et de la convivialité, tout en offrant à ses consommateurs une expérience festive renouvelée grâce à des produits spécialement conçus pour la saison.