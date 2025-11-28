Madagascar: Conseil des ministres - Quatre diplomates limogés

28 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R

Le dernier Conseil des ministres, tenu avant-hier, a été marqué par une série d'abrogations touchant plusieurs membres du corps diplomatique ainsi que des hauts emplois de l'État.

Quatre diplomates de premier plan ont été concernés. Yvette Sylla, ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire, déléguée permanente de Madagascar auprès de l'UNESCO à Paris, Djacoba Tehindrazanarivelo, représentant permanent auprès de l'ONU à Genève et Vienne et ambassadeur en Suisse, Johary Rajobson, ambassadeur à Rabat au Maroc, et Jean Louis Robinson, ambassadeur en République populaire de Chine, ont vu leurs nominations abrogées.

Seule Lantosoa Rakotomalala n'est pas concernée et conserve son poste d'ambassadrice de Madagascar aux États-Unis, où elle présente ses lettres de créance au département d'État américain à Washington D.C. et assure le suivi du programme AGOA pour Madagascar.

Parallèlement, le Conseil des ministres a validé une véritable légion de nominations dans la haute administration. Parmi celles-ci, trois nominations ont été enregistrées à la Présidence de la Refondation de la République, deux au ministère délégué à la Refondation, deux au ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures. Le ministère de la Défense nationale a enregistré 12 nominations, tandis que le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation totalise 3 nouvelles désignations.

La Gendarmerie nationale compte sept nominations majeures, et le ministère de l'Économie et des Finances une. En tout cas, ces mouvements font suite à l'abrogation récente de la nomination d'Albert Camille Vital comme ambassadeur à Maurice. Un Conseil des ministres réalisé en visio-conférence le samedi 8 novembre a, en effet, démis Camille Vital, ambassadeur de Madagascar à l'île Maurice, de ses fonctions.

