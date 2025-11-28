Madagascar: Bilan mitigé du premier mois

Gouvernement Herintsalama Rajaonarivelo. Lors de la présentation du gouvernement, le PRRM, le Colonel Michaël Randrianirina a annoncé que les ministres disposent de deux mois pour faire leur preuve.

N'est-il pas trop tôt pour juger le nouveau régime ? C'est le débat qui s'installe actuellement au niveau des observateurs. Pour les partisans du tolona, la réponse est oui. C'est trop tôt. Car cela ne fait qu'un mois que le gouvernement Herintsalama Rajaonarivelo est en place.

Formée le 25 octobre dernier, l'équipe gouvernementale entame déjà la moitié du deadline imposé par le Président de la Réfondation de la République de Madagascar. Pour rappel, le Colonel Michaël Randrianirina a accordé deux mois aux ministres pour démontrer leur efficacité. Mais pour l'heure, les résultats ne sont pas encore palpables. C'est plutôt logique et normale car Rome ne s'est pas faite en un jour. Ce premier mois a surtout été axé sur la formation des staffs ministériels. Comme en témoignent les nombreuses nominations décidées pendant les conseils des ministres de chaque mercredi.

Grognes. On peut affirmer pour le moment que le bilan à mi-parcours du gouvernement est mitigé. Des grognes commencent à se faire entendre même dans les rangs de ceux qui ont aspiré au changement. Nombreux ne cachent pas leur déception car dans le domaine du social, la réalité est encore loin de ce que l'on avait espéré. Pour ne citer que le délestage et les coupures d'eau qui sont en train de faire leur retour en force à Tana.

Aucun quartier n'est plus épargné. Pourtant, face aux cris de détresse de la population, les responsables ne font que répéter les mêmes excuses évoquées par leurs prédécesseurs en expliquant que ce sont des actes de sabotage orchestrés par des détracteurs du régime qui sont à l'origine de ce délestage insoutenable. Quoiqu'il en soit, le ministre responsable dispose encore d'un mois pour changer la donne.

Efforts. On peut toutefois affirmer que malgré les difficultés, quelques ministres réussissent à se démarquer. On peut citer notamment Fanirisoa Ernaivo, la ministre de la Justice qui est la plus en vue même si elle concentre ses efforts dans le traitement des dossiers impliquant des grandes figures de l'ancien régime, soupçonnées d'être impliquées dans des affaires de détournement de deniers publics et/ou de blanchiment d'argent.

On peut citer aussi le ministre de la Communication et de la Culture Gascar Fenosoa, Porte-parole du gouvernement que l'on trouve sur tous les fronts pour défendre les actions de la Présidence de la Réfondation de la République de Madagascar, ainsi que le ministre de l'Aménagement du territoire et des Services fonciers, le Général Lylison René de Roland qui tente par tous les moyens d'apporter de l'innovation dans son département tout en priorisant la lutte contre les réseaux mafieux œuvrant derrière les accaparements de terrains à Madagascar.

Pendant ce temps, la plupart des membres du gouvernement Herintsalama Rajaonarivelo sont complètement transparents ou absents sur le terrain. Pour certains d'entre eux, le grand public ne connaît même pas leur nom ni leur visage un mois après leur prise de fonction. A l'allure où vont les choses, un remaniement gouvernemental n'est pas à écarter avant la fin d'année. D'autant plus que de leur côté, les députés dont certains ont affiché leur mécontentement lors de la formation du gouvernement, attendent en embuscade et pourraient rebondir à tout moment pour enclencher une motion de... censure.