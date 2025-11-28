Madagascar: Route National - L'axe Itampolo-Ampanihy en piteux état

La route d'intérêt provincial reliant la commune rurale d'Itampolo, située au Sud-sud-ouest du littoral Sud de la région Atsimo Andrefana, au chef-lieu du district d'Ampanihy, est en mauvais état. La circulation risque la coupure totale à la prochaine venue des pluies. Les 150 km reliant les deux points sont caillouteux, sablonneux et boueux, ce qui nécessite des véhicules adaptés pour effectuer le trajet. À 30 km d'Itampolo se trouve le fleuve Linta, où il est possible de traverser en saison sèche mais devient infranchissable pendant la saison des pluies, quand le lit du fleuve se remplit en amont depuis Sakaraha, Tongobory, Ampanihy.

« Il n'y a pas de taxi-brousse en partance d'Itampolo vers Ampanihy. Les transporteurs ou propriétaires de camions transformés en cars-brousse refusent d'assurer la desserte entre la commune et le chef-lieu de district auquel celle-ci est reliée. Il y a la traversée du lit du fleuve Linta d'environ 600 m, qui est très difficile vu le caractère sablonneux du fond du lit en saison sèche. À cela s'ajoute l'état dégradé de la piste, jonchée de gros cailloux, notamment depuis Ankilibory jusqu'aux abords d'Ampanihy», explique Patrick Bienvenu, chauffeur de véhicule de location.

Ainsi, les habitants d'Itampolo sont contraints de contourner à Ejeda pour prendre un taxi-brousse afin d'arriver à Ampanihy. Encore que les moyens de transport disponibles entre Itampolo et Ejeda sont des charrettes.