Madagascar: Boeny - Risques et Catastrophes - Mise en oeuvre immédiate du plan de contingence

Le plan de contingence sera mis en oeuvre immédiatement par le bureau territorial de gestion des risques et des catastrophes dans la région Boeny.

Tel était le point d'orgue de l'atelier de deux jours, organisé par le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC), dans les locaux de la maison des élus ou « 401 logements» à Mazava Huile dans le fokontany d'Ambondrona.

« En raison du changement climatique permanent, les stratégies de la gestion des risques et des catastrophes subissent également des changements. La situation des sinistres en 2024 a fait état de quelques passages de cyclones et des intempéries. Des sinistrés ont été recensés, d'autres ont été déplacés et on a également enregistré des décès. Le nouveau plan de contingence sera mis en oeuvre instantanément. La région possède un bureau territorial à Mahajanga, de plus, il est déjà équipé de vivres et de non-vivres », a déclaré le responsable national au niveau du BNGRC.

L'atelier était organisé en collaboration avec le BNGRC et l'Unicef, ainsi que le bureau territorial du BNGRC à Mahajanga, la préfecture de Mahajanga, la région Boeny ainsi que les organismes directement concernés.

L'objectif visait à actualiser le plan de contingence de l'année dernière et à dresser les priorités. Des actions de sensibilisation seront organisées pour les habitants menacés par les inondations dès l'arrivée des pluies.

De plus, des mesures seront adoptées pour ceux en situation d'irrégularité de construction dans les zones basses et les zones interdites.

La population sera également informée sur le passage et le nombre probable des tempêtes tropicales et cyclones dans la région Boeny.

Une campagne de sensibilisation et d'information sera lancée auprès des habitants des zones basses concernant les précautions à prendre en cas d'inondation.

Chaque année, la région Boeny n'est pas épargnée par les bouleversements naturels et cyclones. La ville de Mahajanga est quasiment touchée par les crues durant la saison des pluies.

Des fokontany sont submergés, surtout ceux autour du vallon de Metzinger. Mais les constructions illicites dans des zones interdites sont également constatées et engendrent des sinistrés ou même des décès.

C'était dans cette optique que cet atelier était organisé, afin de sensibiliser très tôt les habitants sur les éventuels risques et précautions à adopter.

Cette année, la période des pluies est en avance car il a déjà beaucoup plu. L'année dernière, une forte canicule a sévi et les pluies étaient absentes durant tout le mois de novembre.