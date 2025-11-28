Madagascar: Athlétisme / Affaire Marthe Ralisinirina- La ligue réunionnaise écarte toute faute malgache

La polémique autour du départ raté de Marthe Ralisinirina pour le Meeting de La Réunion a enflammé les réseaux sociaux. La ligue réunionnaise d'athlétisme clarifie les faits et recentre le débat.

L'affaire a pris des allures de crise nationale mercredi après-midi. Marthe Ralisinirina, spécialiste du 1 500m et du 3 000m steeple, n'a pas pu s'envoler pour La Réunion, où elle est attendue samedi au Meeting de l'océan Indien au Stade du Centenaire de la Ville de L'Étang-Salé. Une publication de Soanomena Andrianary, alias Soa de Valiha, accusant la Fédération malagasy d'athlétisme (FMA), a rapidement embrasé Facebook.

Sous la pression des critiques, le président de la FMA, Dominique Raherison, a improvisé un point de presse pour nier toute faute, documents et échanges à l'appui. Contacté dans la soirée, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Alain Désiré Rasambany, a renvoyé la responsabilité à la fédération, rappelant que son ministère « n'interfère pas dans la gestion interne » des instances sportives.

Pour lever toute ambiguïté, L'Express de Madagascar a joint Jean-Marc Hardy, vice-président de la ligue réunionnaise d'athlétisme et directeur du meeting. Son témoignage vient calmer les esprits.

« Le départ manqué de Marthe ne relève ni du président ni de la fédération malgache d'athlétisme. L'athlète ne figurait tout simplement pas sur le listing des passagers d'Air Austral, faute de billet confirmé au moment de l'embarquement », explique Jean-Marc Hardy.

« J'ai récupéré moi-même les athlètes malgaches à leur arrivée. Ils m'ont expliqué ce qu'il s'était passé. Nous avons aussitôt émis un nouveau billet. Et Marthe sera bien au départ samedi », assure-t-il.

Événement privé

Le président de la ligue réunionnaise d'athlétisme, Jean-Marc Hardy, a précisé également que le meeting est un événement privé : « La FMA et le ministère ne sont pas impliqués dans l'organisation ni dans l'octroi de billets d'avion. Mais ce genre de contretemps arrive dans n'importe quel meeting un peu partout dans le monde. Je n'accuse personne. J'ai insisté pour que Marthe vienne car je l'ai vue aux JIOI 2023 et elle a un vrai potentiel. Sa réponse, elle la donnera sur la piste. »

Le Meeting de La Réunion réunira plusieurs figures majeures de l'athlétisme, dont Marie-Julie Bonnin (championne du monde 2025 à la perche), Teura Tupaia (recordman de France au javelot), Raphaël Mohamed (demi-finaliste olympique du 110 m haies) et Fabrisio Saidy (finaliste du relais 4x100 m à Paris 2024).

Des athlètes venus de toute la région : Maurice, Mayotte, Comores, Botswana, Afrique du Sud et Madagascar sont attendus.

Ce samedi, au stade du Centenaire, Marthe Ralisinirina aura enfin l'occasion de s'exprimer là où aucune polémique ne peut la rattraper : sur la piste.