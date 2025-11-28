Afrique: Pétanque / Championnats d'Afrique - Madagascar rentre bredouille

Grosse déception. L'équipe malgache a réalisé une contre-performance. Il a été confirmé que Madagascar est plus performant et combatif en sélection nationale que d'être représenté par un club champion national. La triplette malgache plie bagages précocement au début de la phase finale de l'épreuve en triplette de la 10e édition des championnats d'Afrique en Mauritanie. Madagascar s'est incliné 7-13 devant le Sénégal en quarts de finale en début de l'après-midi, hier, au stade olympique de Nouakchott.

Le trio de départ formé par Faralahy Urbain Ramanantiaray alias Baloty, Mamy Andrianirainy et Mirija Solonantenaina Rakotoson alias Fakr a toujours été mené au score, 3-6, avant de subir une grosse mène de cinq points du Sénégal qui a porté l'écart à 3-11. Andry Salohy Randrianaivo a par la suite remplacé Fakr. L'équipe du PAC Ampitatafika a beau essayer de remonter la pente pour réduire l'écart à 7-12 avant de céder la partie à 7-13.

Les Sénégalais ont ainsi pris leur revanche, car ils s'étaient pliés devant la bande à Baloty au cinquième et dernier tour qualificatif, la nuit du mercredi au jeudi. Madagascar a été classé troisième derrière la Côte d'Ivoire et la Tunisie à l'issue des tours de qualification du mercredi.

La Grande Île a enregistré quatre victoires sur cinq parties contre la Guinée (11-5), le Congo (13-8), les Comores (13-2), le Sénégal (12-8) et a concédé une défaite face à la Tunisie (2-13). Les porte-fanions du pays avaient été éliminés en demi-finale en tir de précision, comme en doublette et en tête à tête.

