Madagascar: Entrepreneuriat - La Grande Île cherche ses leaders

La jeunesse prend les rênes pour transformer l'économie. Avec le soutien du gouvernement, du secteur privé et des talents de la diaspora, le pays forme ses propres leaders.

Les jeunes jouent un rôle central dans la relance économique. Lors de la première « rentrée du jeune patronat », organisée par le Groupement des Patrons de Madagascar (GPM), Lilia Andriamifidimanana, présidente du Jeune Patronat de Madagascar (JPM), a insisté sur l'importance de former d'abord les dirigeants pour faire croître l'économie. « Si les entrepreneurs progressent, le secteur privé se développera également », a-t-elle affirmé.

Cet événement a rassemblé de jeunes chefs d'entreprise, des représentants du gouvernement et des associations, avec pour objectif de créer des liens, d'échanger des expériences et d'apprendre ensemble. La crise a particulièrement touché de nombreuses petites entreprises, notamment dans l'événementiel et la distribution. « Nous n'avons pas le choix, il faut avancer », a rappelé Andriamifidimanana, soulignant la nécessité pour les entrepreneurs de se soutenir, seuls ou via leur réseau.

Le JPM encourage également le retour des jeunes talents de la diaspora afin qu'ils contribuent au renforcement des entreprises malgaches. Actuellement, Madagascar dépend encore des expatriés pour occuper des postes clés, ce qui révèle un manque de leaders formés localement. Le projet vise ainsi à attirer ces jeunes talents, à les intégrer dans des entreprises locales et à valoriser leurs compétences pour dynamiser le secteur privé.

Le GPM souhaite créer un espace où chacun peut se sentir à sa place, quel que soit son âge ou la taille de son entreprise. Trois valeurs fondamentales guident ce mouvement : l'inclusion, le partage intergénérationnel et la responsabilité sociale. « Ce n'est pas l'économie qui dirige l'homme, c'est l'homme qui choisit la direction à suivre », souligne la présidente.

À l'écoute des jeunes

Le gouvernement soutient cette dynamique. Le ministre de l'Industrialisation et du Développement du secteur privé a salué le rôle clé des jeunes et des femmes dans la transformation économique du pays. Il a rappelé l'importance de programmes comme le PIC et le projet Eager, qui aident des milliers de jeunes à développer leurs compétences et à créer des entreprises.

Le gouvernement veut aussi moderniser la gouvernance, faciliter l'investissement, encourager les PME, soutenir l'économie sociale et préparer la transition énergétique. L'idée est de donner aux jeunes entrepreneurs les outils pour réussir dans un environnement difficile.

Pour Andriamifidimanana, la mission est claire : « Si nous faisons grandir les dirigeants, nous ferons grandir le secteur privé, et toute l'économie de Madagascar en bénéficiera ». La Grande Île cherche ses leaders. Aujourd'hui, ce sont les jeunes entrepreneurs qui ont le rôle principal pour imaginer et construire le futur économique du pays.