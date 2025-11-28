Madagascar: Ni fond ni fonds

La galère de l'athlète Ralisinirina défraie la chronique. Invitée au Meeting de la Réunion, celle qui s'était vu retirer sans ménagement le drapeau malgache après sa victoire lors de la cérémonie de remise des médailles aux Jeux des îles 2019 à La Réunion, Ralisy, comme on l'appelle, a été littéralement ballottée dans cette aventure. Alors qu'elle était déjà prête à partir à l'aéroport d'Ivato, elle n'a pas pu partir faute de papiers complets.

Elle n'avait pas de réservation. Des mécènes et d'anciennes sportives lui ont donné un coup de main pour pouvoir partir ce jour. Tant mieux, mais cet incident met à nu le dysfonctionnement de la Fédération Malgache d'Athlétisme, sa fuite de responsabilité et son inconscience.

Contacté à plusieurs reprises pour l'organisation de ce déplacement, le président de la GMF s'est défilé à tous les coups selon l'entourage de Ralisy. Il a envoyé paître le coach et les athlètes qui ont essayé de le joindre, alléguant des prétextes visiblement fallacieux.

L'athlète n'a ni équipements d'entraînement ni matériel de compétition. Des défaillances ont déjà été constatées lors des Jeux des îles 2023, où l'athlétisme a touché le fond alors que de tous temps c'est la discipline qui ramasse le maximum de médailles. Des problèmes ont également été émaillé la participation des athlètes malgaches aux championnats du monde et à d'autres compétitions internationales. Invités au Meeting de La Réunion pour les épreuves de 3000m et de cross-country, les athlètes se sont activement préparés selon la promesse de la FMA avant de rester à la maison.

Les défections ont tendance à se répéter et les impacts sur les résultats sont implacables. La descente aux enfers continue pour l'athlétisme, qui a énormément besoin d'un nouveau souffle, d'une équipe de passionnés et déterminés. L'actuel président a convoité le poste à plusieurs reprises, mais depuis son arrivée, l'athlétisme touche le fond et manque de fonds pour mieux sauter.

Pourquoi avoir fait des pieds et des mains pour écarter l'équipe précédente si on est incapable de faire mieux ? C'est triste de voir l'athlétisme dégringoler à ce point. Même les Réunionnais et les Mauriciens ne s'en expliquent pas. En courses en général et au sprint en particulier, Madagascar n'est plus souverain dans la région. Quant aux athlètes des épreuves techniques, c'est une race complètement disparue.

Heureusement que le mandat de la FMA va bientôt se terminer. Ce n'est pas trop tôt et ce ne sont pas ceux qui aiment l'athlétisme qui manquent. La belle solidarité autour de Ralisy le prouve. Mais la prochaine équipe a du grain à moudre. Il ne sera pas facile de remonter la pente. Il faudra beaucoup de courage, d'idées et de soutiens, comme à l'époque du président défunt Henri Roger, avec le soutien du ministre de la Jeunesse et des Sports, Jean André Ndremanjary, lequel a ouvert la voie au sponsoring pour réussir à sortir l'athlétisme du trou où il s'est enlisé.

Mais si c'était à refaire, on le referait.