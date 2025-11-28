Madagascar: Insertion professionnelle - De jeunes mères célibataires regagnent leur autonomie

De nombreuses mères célibataires à Menabe élèvent seules deux, trois ou quatre enfants, souligne Nomenjanahary Ramamonjy, responsable de l'entreprise Mioty MJ, lauréate du projet Ampela Online, lors d'une cérémonie organisée à Andraharo, hier.

Pour célébrer son premier anniversaire, Yas Madagascar a lancé Ampela Online, un programme destiné à former les jeunes femmes à l'entrepreneuriat et à la gestion financière. « La seule condition était de posséder une activité génératrice de revenus », explique Riantsoa Rabefitia, responsable RSE chez Yas Madagascar. La campagne de sensibilisation a été menée dans plusieurs régions du pays.

« Le projet est né du constat que de nombreux produits se perdaient inutilement. Nous achetons à un prix équitable les fruits qu'elles récoltent, puis nous les transformons. Nous ajoutons également 500 ariary par produit pour mieux les soutenir », précise-t-elle. À Morondava, soixante-quatre femmes participent déjà au programme, tandis qu'à Miandrivazo, dix femmes et quatre hommes en bénéficient, ajoute Nomenjanahary Ramamonjy.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les fruits locaux, tels que les baobabs, les bananes ou les tamarins, sont collectés puis transformés en confitures, jus, pâtes de fruits, haricots précuits en bocaux ou encore en produits à base de farine, très prisés actuellement.

« Pour l'instant, notre production reste concentrée à Menabe, mais nous espérons atteindre un public plus large grâce à notre page Facebook », ajoute-t-il. Bien que l'association existe depuis près de cinq ans, sa commercialisation n'a réellement commencé qu'après la formation dispensée par Yas Madagascar.