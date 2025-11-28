Madagascar: Troubles mentaux - Le pays manque de spécialistes

Le nombre de médecins spécialisés dans le traitement des troubles mentaux demeure très insuffisant à Madagascar. C'est le constat présenté par Eugène Randriamampionona, chef du projet HIFALI 2 de l'ONG Humanité Inclusion.

Le pays ne compte qu'une vingtaine de psychiatres pour près de 30 millions d'habitants, une situation qui limite fortement l'accès aux soins spécialisés. Face à ce déficit, de nouvelles approches ont été mises en place, notamment la santé mentale à base communautaire.

« Nous privilégions un mécanisme de prévention et de prise en charge des troubles mentaux au plus près des communautés », a expliqué Eugène Randriamampionona lors de la clôture du projet HIFALI 2, hier.

Selon ses explications, cette approche consiste à sensibiliser les communautés locales aux signaux d'alerte permettant d'identifier les premiers signes de troubles mentaux.