Madagascar: Sécurité routirère - Des enfants transportés en surcharge sur les motos

La surcharge sur les motos devient de plus en plus fréquente. Conçu pour transporter uniquement le conducteur et un passager, il n'est pas rare d'y voir trois ou même quatre personnes, souvent des enfants. Ces situations se produisent particulièrement le matin, lorsque les enfants se rendent à l'école, et le soir, à la sortie des classes.

Il arrive fréquemment de voir un enfant debout sur les repose-pieds, tandis qu'un adulte tient un bébé ou qu'un ou deux enfants sont assis sur le siège passager. Parfois, l'enfant assis derrière n'est plus qu'à quelques centimètres de tomber.

« Les embouteillages monstres aux heures de pointe nous obligent à transporter nos enfants à moto. Sans ce moyen de transport, nous devrions partir beaucoup plus tôt pour qu'ils arrivent à l'école à l'heure », a expliqué, hier, Hervé Rantoandro, père de deux enfants qu'il amène quotidiennement à l'école, en moto.

Certains parents utilisent des taxi-motos, mais même ces « professionnels » ne disposent pas d'équipements de sécurité adaptés, surtout pour les enfants. La majorité des enfants sont ainsi transportés sans protection : pas de casque - pourtant obligatoire -, et si un casque est porté, il est souvent inadapté à leur taille. Pas de gants ni de vêtements couvrants pour limiter les blessures en cas de chute, et aucun siège ou harnais spécial pour les maintenir en sécurité.

Interdit

Le transport d'enfants à moto est interdit, et la surcharge représente un danger réel. Les enfants sont particulièrement vulnérables aux chutes, et avec trois ou quatre passagers, le conducteur perd la capacité d'équilibrer et de freiner correctement, ce qui peut avoir des conséquences graves, selon un conducteur de moto. Plusieurs parents ont déjà perdu leurs enfants dans des accidents de moto.

Malgré ces risques, personne n'intervient pour empêcher ces pratiques dangereuses. La police d'Antananarivo a lancé depuis mercredi une action spéciale de sensibilisation au respect du code de la route et à la prudence. Les conducteurs de moto ont reçu pour consignes d'éviter toute conduite imprudente et de porter un casque en toutes circonstances. Pourtant, beaucoup restent inconscients du danger que représente la surcharge. Hier encore, plusieurs motos transportaient des enfants en surcharge sur les voies publiques.