Madagascar: Rugby à XV - TAM - TFA - Des retrouvailles sous un air de revanche

Battu 28-26 lors du match pour la troisième place de la dernière Coupe de Madagascar, TAM Anosibe retrouve ce dimanche, au stade Makis d'Andohatapenaka, TFA d'Anatihazo pour un duel chargé d'histoire et d'enjeux. Un match de rachat mais qui compte pour la suite de la troisième journée du championnat de Madagascar de rugby à XV, première division masculine, appelé aussi XXL Energy Top 12.

Les deux formations, au coude-à-coude au classement, jouent bien plus qu'une simple troisième journée dans le but d'améliorer le classement et de soigner le goal-average.

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte au 7 septembre. Elle avait tourné à l'avantage de TFA, vainqueur sur le score de 28-26 dans une fin de match étouffante. Un revers que TAM n'a jamais digéré et qu'il espère effacer en signant une victoire symbolique dans ce choc de quartier.

Lanterne rouge

Sur le plan sportif, les deux équipes avancent côte à côte en ce début de saison. TAM Anosibe occupe la 8e place du classement provisoire avec 5 points et un goal-average de -27, fort d'un succès arraché face à 3FB (35-32). TFA d'Anatihazo, 7e avec également 5 points mais un goal-average de -3, arrive avec confiance après avoir surclassé UAS Cheminot 57-39.

En lever de rideau pour les rencontres masculines de ce dimanche, à 11 heures, 3FB (9e, 3 points, -13) tentera de décrocher sa première victoire face à Mang'Art, lanterne rouge sans point et affichant un goal-average de -51.

Plus tard, pour clore la journée de dimanche, l'affiche majeure de l'après-midi opposera le leader Cosfa à l'US Ankadifotsy à partir de 15 heures. Avec 10 points et un impressionnant +74 de différence de buts, les militaires dominent le championnat mais devront composer avec plusieurs absences majeures : Hery Ralaimidona, Hery Zhino et Max Ratsimandresy. En face, l'US Ankadifotsy (4e, 8 points, +21), renforcée par le retour de Hery Nantenaina Rakotomanalina, espère créer la surprise et faire vaciller l'ogre rouge avec son rouleau compresseur.

La clé du match réside aussi dans le duel entre les deux milieux d'ouverture, Papakely chez les militaires et Hery Nantenaina chez les Ankady.

Entre revanche, rivalité de quartier et bataille stratégique au classement, TAM Anosibe - TFA d'Anatihazo s'annonce comme l'un des duels les plus intenses de cette journée XXL Energy Top 12.