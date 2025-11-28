Madagascar: Fête nationale - La nation coréenne fête ses 4 358 ans

La célébration des 4 358 ans de la nation coréenne a pris une dimension diplomatique forte, le 27 novembre, à la Villa Pervenches d'Ivandry. Organisée par l'ambassadrice Park Ji Hyun et son époux Kang Kyounghoon, la réception -- initialement prévue le 3 octobre puis reportée en raison de la grève nationale -- a rassemblé plusieurs ministres ainsi que de nombreux ambassadeurs étrangers.

Après l'accueil des invités et l'interprétation des hymnes nationaux de la Corée et de Madagascar, la soirée a été marquée par le discours très attendu de Park Ji Hyun.

L'ambassadrice a d'abord exprimé sa gratitude envers les personnalités présentes avant de rappeler la profondeur historique de la Corée, forte d'un héritage de 4 358 ans. Elle a insisté sur la capacité de son pays à préserver ses traditions tout en s'affirmant sur la scène internationale, notamment à travers l'expansion mondiale de la K-pop. Elle a également souligné la solidité de l'amitié entre la Corée et Madagascar, fondée sur un respect mutuel et sur des collaborations croissantes dans différents domaines.

Le discours de la ministre des Affaires étrangères, Christine Razanamahasoa, est venu renforcer cette dimension diplomatique. Elle a salué la Corée comme l'un des partenaires les plus importants de Madagascar, rappelant 32 années de relations diplomatiques marquées par une coopération « gagnant-gagnant ». Elle a insisté sur l'importance de consolider les liens d'amitié, de solidarité et de collaboration entre les deux nations, tout en encourageant la poursuite des partenariats existants.

La réception s'est poursuivie par un toast entre les dirigeants, suivi d'animations culturelles : performances des lauréats du K-pop Contest et interprétation de la chanson traditionnelle malgache Ravoravo par Zina Rabedaoro.

La célébration s'est finalement conclue autour d'un cocktail et d'une découverte des stands culinaires coréens, invitant les convives à un voyage gustatif aux saveurs du pays du Matin calme.