Madagascar: Feu à Ankazomanga - Une famille perd son toit

28 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Un incendie s'est déclaré mercredi dans le secteur 6 d'Ankazomanga Atsimo, aux environs de 16h30. Le feu, provoqué par un court-circuit survenu à l'étage supérieur d'une maison en briques à deux niveaux, a entièrement ravagé le premier étage.

Le rez-de-chaussée a été épargné. Tous les biens de la famille ont été détruits, ne laissant aux sinistrés que les vêtements qu'ils portaient. Aucun blessé ni perte de vie n'ont été enregistrés, selon le chef du fokontany, Jean-François Ranaivoson. Son équipe et lui ont été immédiatement alertés et les victimes ont été provisoirement relogées dans la salle du fokontany.

La solidarité des habitants du quartier a permis de maîtriser les flammes avant l'arrivée des secours. Un élan collectif est désormais en cours pour soutenir la famille, composée de quatre personnes, qui ont tout perdu, y compris leurs documents administratifs. Les autorités ont annoncé que la reconstitution de leurs papiers, jusqu'à la carte d'identité nationale, sera gratuite. Les victimes ont par ailleurs besoin de matériel de première nécessité, de couvertures et de fournitures scolaires.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.