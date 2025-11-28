Madagascar: Feu à Ankazomanga - Une famille perd son toit

Un incendie s'est déclaré mercredi dans le secteur 6 d'Ankazomanga Atsimo, aux environs de 16h30. Le feu, provoqué par un court-circuit survenu à l'étage supérieur d'une maison en briques à deux niveaux, a entièrement ravagé le premier étage.

Le rez-de-chaussée a été épargné. Tous les biens de la famille ont été détruits, ne laissant aux sinistrés que les vêtements qu'ils portaient. Aucun blessé ni perte de vie n'ont été enregistrés, selon le chef du fokontany, Jean-François Ranaivoson. Son équipe et lui ont été immédiatement alertés et les victimes ont été provisoirement relogées dans la salle du fokontany.

La solidarité des habitants du quartier a permis de maîtriser les flammes avant l'arrivée des secours. Un élan collectif est désormais en cours pour soutenir la famille, composée de quatre personnes, qui ont tout perdu, y compris leurs documents administratifs. Les autorités ont annoncé que la reconstitution de leurs papiers, jusqu'à la carte d'identité nationale, sera gratuite. Les victimes ont par ailleurs besoin de matériel de première nécessité, de couvertures et de fournitures scolaires.