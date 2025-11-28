Madagascar: Organisations de la société civile - Préoccupations face à la continuité des pratiques du passé

Alors que les premiers signes de frustration commencent à apparaître, les Organisations de la société civile (OSC) expriment leurs inquiétudes face à la persistance de pratiques autoritaires et révolues, menaçant le renouveau démocratique espéré par le peuple malgache.

Deux mois après le mouvement populaire du 25 septembre, qui a vu des milliers de Malgaches se soulever pour un changement profond, l'espoir d'un renouveau démocratique s'effrite. Alors que la révolte a coûté la vie à plus de 22 citoyens, les Organisations de la société civile (OSC) expriment leur inquiétude face à une direction politique qui semble persister dans les pratiques révolues, plutôt que d'amorcer le changement espéré par le peuple malgache.

Climat de frustration

Les OSC, après avoir fait preuve de patience, constatent que l'implosion des espoirs populaires semble inévitable. Les signes de gouvernance ne correspondant pas aux attentes de changement se multiplient, alimentant un climat de frustration.

Certes, la gestion de l'urgence, la continuité des services publics et l'engagement international sont des priorités, mais elles ne doivent pas servir de prétexte pour perpétuer des pratiques condamnables. Parmi les décisions préoccupantes, la nomination du gouvernement et la présentation de la Politique Générale de l'État (PGE) se sont déroulées sans consultation des forces vives de la nation, ce qui remet en question les promesses de concertation et de transparence. Cette absence de dialogue pousse le peuple malgache à douter des engagements pris par le gouvernement.

Bois de rose

Une autre inquiétude concerne l'intention d'un Haut Conseiller de la Refondation de vendre les stocks de bois de rose saisis, pour renflouer les caisses de l'État. Une telle démarche violerait non seulement l'embargo international de la CITES, mais légitimerait aussi un pillage continu de nos ressources naturelles.

Les OSC rappellent l'importance de respecter l'environnement et la durabilité pour l'avenir du pays. Les abus en matière de justice sont également flagrants. La libération de certains détenus, notamment de trafiquants et de politiciens, semble décidée sur des critères opaques. Ce manque de transparence génère un sentiment d'injustice croissant au sein de la population, alimentant un climat d'anarchie et de désillusion. Le peuple ne comprend pas pourquoi certains échappent à la justice tandis que d'autres sont emprisonnés sans raison.

Normes démocratiques

Enfin, l'appel à recrutement de chefs de région, une fonction qui devrait être élue démocratiquement selon la Constitution, constitue une dérive autoritaire inquiétante. Cette décision remet en cause les principes républicains et le respect des normes démocratiques.

Les OSC insistent sur le fait que cette transition politique doit absolument s'appuyer sur des principes de transparence, d'inclusion et d'efficacité. La société civile, prête à contribuer avec son expertise, rappelle que le peuple malgache, qui a payé un lourd tribut, mérite mieux qu'un simple retour aux mauvaises pratiques du passé. Cette phase critique doit être une opportunité pour un changement réel et durable, et non un échec du processus démocratique.