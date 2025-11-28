Madagascar: Infrastructures routières - 39 recommandations de la société civile

28 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Narindra Rakotobe

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme Africa Sustainable Infrastructure Initiative (ASII), une enquête a été menée par la société civile sur les infrastructures routières à Madagascar. L'étude a porté notamment sur la RN9, la RN6, l'autoroute ainsi que les routes communales dans les régions Diana, Melaky et Menabe. Le projet ASII devait initialement cibler les grands ouvrages d'infrastructure, c'est le réseau routier qui a été retenu comme point de départ dans le pays, a expliqué Nathalie Rasamison, représentante de l'ONG Lalana.

À l'issue de cette enquête, la société civile a formulé 39 recommandations à l'attention des autorités compétentes, portant sur l'entretien et la réhabilitation des routes à Madagascar.

Recommandations

Les constats révèlent des lacunes institutionnelles, techniques et financières tandis que les recommandations proposent des solutions intégrées pour renforcer la résilience, l'efficacité et la durabilité des infrastructures.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Parmi ces recommandations, nous citons entre autres l'actualisation des textes réglementaires, l'élaboration d'une politique nationale d'entretien routier, l'inclusion d'une clause d'engagement de l'Etat sur les fonds d'entretien dans chaque projet, l'établissement des partenariats public-privé clairs, équitables et transparents, l'organisation des concertations publiques dans les schémas d'aménagement, la consultation des usagers et le respect des coutumes locales... La mise en oeuvre de ces recommandations nécessite une collaboration renforcée entre l'Etat, les collectivités, les OSC, les entrepreneurs et les partenaires techniques et financiers.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.