Madagascar: Infrastructures routières - 39 recommandations de la société civile

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme Africa Sustainable Infrastructure Initiative (ASII), une enquête a été menée par la société civile sur les infrastructures routières à Madagascar. L'étude a porté notamment sur la RN9, la RN6, l'autoroute ainsi que les routes communales dans les régions Diana, Melaky et Menabe. Le projet ASII devait initialement cibler les grands ouvrages d'infrastructure, c'est le réseau routier qui a été retenu comme point de départ dans le pays, a expliqué Nathalie Rasamison, représentante de l'ONG Lalana.

À l'issue de cette enquête, la société civile a formulé 39 recommandations à l'attention des autorités compétentes, portant sur l'entretien et la réhabilitation des routes à Madagascar.

Recommandations

Les constats révèlent des lacunes institutionnelles, techniques et financières tandis que les recommandations proposent des solutions intégrées pour renforcer la résilience, l'efficacité et la durabilité des infrastructures.

Parmi ces recommandations, nous citons entre autres l'actualisation des textes réglementaires, l'élaboration d'une politique nationale d'entretien routier, l'inclusion d'une clause d'engagement de l'Etat sur les fonds d'entretien dans chaque projet, l'établissement des partenariats public-privé clairs, équitables et transparents, l'organisation des concertations publiques dans les schémas d'aménagement, la consultation des usagers et le respect des coutumes locales... La mise en oeuvre de ces recommandations nécessite une collaboration renforcée entre l'Etat, les collectivités, les OSC, les entrepreneurs et les partenaires techniques et financiers.