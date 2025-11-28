Madagascar: Banque mondiale - Revue des projets avec le Gouvernement, cap sur l'impact réel

La Banque mondiale et le Gouvernement malgache ont procédé à la revue du portefeuille 2025 des projets financés à Madagascar.

Une session dédiée à a été organisée hier, au Carlton Anosy. La rencontre, coprésidée par le ministre de l'Économie et des Finances, Dr Herinjatovo Ramiarison, Gouverneur de la Banque pour Madagascar, et par le représentant résident de la Banque mondiale, Atout Seck, a réuni plusieurs membres du gouvernement porteurs de projets appuyés par l'institution. Au cœur des échanges figurait la nécessité d'aligner les financements de la Banque mondiale sur les priorités nationales.

Celles-ci sont clairement définies par la partie malgache, qui a mis en avant l'amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'électricité, le renforcement des systèmes de santé et d'éducation, et l'amélioration de la sécurité afin de restaurer la dignité de la population. L'objectif affiché est d'accélérer la mise en oeuvre des projets et de garantir des résultats tangibles pour les communautés à la base.

Impacts réels

Le grand argentier a insisté sur l'importance d'une utilisation optimale des ressources et d'une mobilisation conjointe du Gouvernement et de la Banque mondiale. Tous les appuis, a-t-il souligné, doivent s'inscrire dans la stratégie économique de Madagascar et produire des impacts mesurables sur la croissance et le bien-être des citoyens. Le cas du secteur agricole, bénéficiaire de financements conséquents mais dont les retombées restent jugées peu visibles, a été évoqué sans détour.

Les deux parties ont convenu d'examiner de près ce type de situation afin de réorienter, si nécessaire, les interventions pour qu'elles se traduisent par des gains réels pour l'économie nationale et pour les ménages. A noter que cette session de haut niveau fait suite à deux jours de travaux techniques entre les équipes malgaches et celles de la Banque mondiale, destinés à passer en revue l'avancement des projets et à identifier les goulots d'étranglement à lever.