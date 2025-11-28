Madagascar: Ultra Trek des Collines Sacrées - Des ambiances sportives et humaines autour des sentiers d'Analamanga

La sixième édition de l'Ultra Trek des Collines Sacrées (UTCS) a tenu toutes ses promesses, le week-end dernier. Trois jours de courses intenses, d'émotions partagées et de découvertes patrimoniales ont marqué ce rendez-vous désormais incontournable du trail malgache. Plus de 950 coureurs ont pris le départ, parcourant les sentiers d'Analamanga sur une distance totale de 127 km, depuis Ambatofotsy Gare en passant par Tsiafahy, Ambohibololona, Soavaina, Soamanandray, Vatovaky, Ambatomanga, Ambohidrabiby, Ambohimanga, jusqu'à Ambohitsimeloka.

Un rendez-vous humain, sportif et culturel

Au fil des années, l'UTCS s'impose comme un événement majeur du calendrier des traileurs malgaches. Plus qu'une course, il est devenu un vecteur de valorisation du patrimoine et de dynamisation des communautés rurales. Les collines sacrées, les « rova » et les monuments historiques jalonnent le parcours, transformant chaque foulée en une immersion dans l'identité malgache. Témoins de l'histoire, ces sites deviennent le théâtre d'une aventure où sport et culture se rejoignent.

Cette sixième édition restera dans les mémoires comme celle de la maturité, grâce à une organisation solide, des performances remarquables, une ambiance chaleureuse et une ouverture sur l'international. Couronnée de succès et sans incident majeur, elle a été unanimement saluée pour la qualité de sa logistique, de ses ravitaillements, des médailles, et de ses trophées. Chaque coureur a retrouvé le sourire à l'arrivée, après tant de défis et d'obstacles, ce qui a rempli les organisateurs de joie et de fierté

Doublé de CAMI Itasy

Le vendredi 21 novembre, dès 4h30 du matin, Ambatofotsy s'est animé avec le départ du Trail Vakinisisaony (48 km) et de la première étape de l'Ultra de 127 km. L'impatience était palpable. À la surprise générale, le numéro un du trail malgache, Alvine Jeannot Avotraniaina, s'est imposé avec brio.

« Le parcours de 48 km a été difficile car je n'étais pas suffisamment préparé. Mais j'ai pu terminer et obtenir un résultat. Les deux derniers jours, j'ai participé aux ravitaillements, visité les postes de contrôle et discuté avec les enfants. Une belle expérience, merci aux organisateurs », a-t-il confié, heureux de son aventure. La grande surprise est venue dedu club CAMI Itasy. Matio Ramiandrisoa, chez les hommes, et Marie Sendratefiniaina, chez les dames, ont remporté l'Ultra 127 km avec des chronos respectifs de 11h18 et 14h02.

Leur victoire leur ouvre les portes d'une course à La Réunion l'an prochain, grâce à la collaboration entre l'UTCS et l'île sœur. Narcisse Randriamanantenasoa et Alphonse Tsirindrina complètent le podium masculin, tandis que Chantal Ravoniharisoa et Dina Rabesandratana se distinguent chez les dames.

Solidarité sur les sentiers

La deuxième journée, lancée à Ambodimanga, a confirmé l'esprit de l'UTCS, à la fois défi individuel et aventure collective. Les traileurs s'entraident en cas de crampes, de fatigue ou simplement pour encourager d'un geste. « Les coureurs malgaches sont très sympathiques, j'ai même pu créer des liens d'amitié avec certains d'entre eux », a témoigné l'invité d'honneur, le Réunionnais Vincent Perrault, impressionné par l'organisation et la convivialité. Pour lui, l'UTCS est unique car il permet de découvrir les villages et les habitants autour des sites historiques.

« J'étais venu pour découvrir Madagascar et surtout le format trek. J'ai eu la chance d'être invité par l'organisation. Ce fut une super expérience du début à la fin. Même dans l'effort, je prenais le temps d'admirer les paysages et la gentillesse des habitants. Une organisation au top, avec un balisage précis, des ravitaillements bien gérés et des bénévoles dévoués. Tout était parfait », a-t-il noté. Comparant les sentiers malgaches à ceux de La Réunion, il ajoute que « ici, les parcours sont très roulants, ce qui oblige à courir plus vite. Mais on s'amuse énormément ».

Parmi les fidèles de l'événement, l'ultra-traileuse Lalaina Randrianarimanana a signé sa sixième participation. « L'UTCS est l'une de mes courses préférées. C'est l'occasion de rencontrer des gens, de partager et d'échanger. Je souffle avec les beaux paysages. À chaque édition, c'est une nouvelle découverte. Je ne vise pas le chrono, mais je suis satisfaite de la surprise que je me fais à moi-même et de la santé que j'entretiens », confie-t-elle avec émotion.

Une organisation exemplaire

Pour les organisateurs, la satisfaction est totale. « Notre priorité était la sécurité des participants, et c'est fait. Nous avons aussi constaté une hausse du nombre de coureurs et des retours positifs des communautés locales », souligne Harimisa Razafinavalona, directeur exécutif de l'Office régional du tourisme Analamanga (ORTANA). Il annonce déjà la suite. « La prochaine édition dépendra du soutien des partenaires. Nous allons modifier un peu le parcours pour rendre l'événement encore plus passionnant. Rendez-vous est donné pour l'ouverture de la saison avec le Trail Ambodirano le 7 mars. L'équipe UTCS adresse ses sincères remerciements à l'ensemble des partenaires, institutions, collectivités et équipes techniques ayant contribué au succès de l'édition 2025 », a-t-il conclu.