Sénégal: L'entraîneur de Galatasaray sur la blessure d'Ismail Jakob - Okan Buruk accuse les équipes nationales

Lors du match de Ligue des Champions entre Galatasaray et l'Union Saint-Gilloise ce mardi, Ismail Jakobs a été remplacé pour blessure en début de seconde période. À la fin de la rencontre, son entraîneur a donné des nouvelles du latéral gauche sénégalais. Il en a profité pour lancer une petite pique aux sélections nationales.

Face à la Royale Union Saint-Gilloise, ce mardi dans le cadre de la cinquième journée de la phase de ligue de Ligue des Champions, Ismail Jakobs a quitté ses partenaires au bout de 53 minutes de jeu. Le latéral gauche international sénégalais, déjà absent le week-end face à Gençlerbirliği (victoire 3-2) pour des soucis au mollet, a été remplacé pour blessure. Et après la rencontre, perdue sur le score d'un but à zéro, l'entraîneur de Galatasaray, Okan Buruk, a donné des nouvelles concernant l'état de santé de l'ancien joueur de l'AS Monaco.

« Ismaël Jakobs avait mal à la cheville, il a débuté le match comme ça. Il a demandé le changement par précaution. Il va passer des examens et puis on verra », a déclaré le technicien turc de 52 ans, qui a souligné que Jakobs, qui a quitté le stade du RAMS Park avec la jambe droite en bande, ne devait pas normalement débuter cette rencontre mais que sa titularisation a été forcée par l'absence de dernière minute d'Eren Elmali, suspendu pour 45 jours par la Commission de discipline du football professionnel de la Fédération de Turquie de football pour paris illégaux.

« Les blessures de Jakobs et Osimhen nous ont compliqué la tâche »

Okan Buruk a également profité de sa conférence de presse pour lancer une pique aux équipes nationales sur la gestion des internationaux, alors que Victor Osimhen est revenu blessé de la sélection nigériane tout comme Ismail Jakobs, selon lui.

« Nous envoyons nos joueurs en sélection nationale pas pour qu'ils reviennent blessés. Bien sûr, nous devons les envoyer, mais les sélections nationales traitent nos joueurs avec plus de mépris que nous. On paie pour eux, on paie leurs salaires, on paie tout. Et elles peuvent en faire ce qu'elles veulent. C'est un facteur qui rend la tâche difficile aux équipes », estime l'ex milieu de l'Inter Milan.

Avant de tempérer un peu : « Évidemment, je comprends ça. L'équipe nationale est très importante. Jouer en sélection est très important. Chaque joueur, que ce soit en équipe nationale turque ou dans les autres sélections, essaie de donner le meilleur de lui-même.

Parce que le sentiment national, c'est différent. Mais cette fois-ci, les blessures de Jakobs et Osimhen nous ont compliqué la tâche. » Buruk a aussi précisé que ses quatre joueurs susceptibles de participer à la CAN, à savoir Ismail Jakobs, Victor Osimhen, Wilfried Singo et Mario Lemina, devraient être libérés par Galatasaray après le match contre Antalyaspor, le 13 décembre.