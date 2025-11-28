Ile Maurice: Le front de mer de Baie-Lascars bientôt accessible

28 Novembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Shivanee Runghen

À Baie-Lascars, le front de mer se transforme progressivement. Avec plus de 75 % des travaux déjà réalisés, le site se prépare à accueillir habitants et visiteurs dans un cadre ouvert sur l'océan. La réhabilitation du mur de soutènement, gravement endommagé lors du cyclone Gelena en 2019, a constitué la première étape du projet afin de sécuriser le littoral.

Par la suite, une promenade longeant la mer a été aménagée, agrémentée de bancs et de kiosques. Un espace culturel destiné aux artistes commence également à voir le jour, offrant un cadre propice à la détente et à la découverte.

Pour faciliter l'accès, des aires de stationnement supplémentaires ont été prévues. Les travaux, réalisés par la compagnie Colas, sont estimés à Rs 45 millions. Parallèlement, des projets similaires sont envisagés à Rivière-Cocos et à Port Sud-Est. À terme, le front de mer de BaieLascars devrait devenir un lieu moderne, alliant loisirs, culture et sécurité pour le littoral.

