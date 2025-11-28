Tunisie: Le président Saïed - Temps pour ouvrir de larges perspectives aux jeunes

28 Novembre 2025
Tunis Afrique Presse (Tunis)

Tunis — Le président de la République, Kaïs Saïed, s'est entretenu, jeudi, 27 novembre courant, au palais de Carthage, avec la cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri.

Selon un communiqué de la présidence de la République, la réunion a été l'occasion de débattre de la situation générale du pays.

Dans ce contexte, le chef de l'Etat a donné ses instructions en vue d'accélérer l'élaboration de nouveaux projets de texte permettant d'ouvrir de larges perspectives aux jeunes.

Il a, à ce propos, affirmé qu'autant la Tunisie a besoin d'une révolution législative fondée sur une nouvelle approche et vision, autant elle a besoin que les responsables chargés de sa mise en oeuvre soient actifs, dynamiques et fermement attachés à concrétiser les aspirations et les attentes du peuple dans les différents domaines.

"Ce qui importe ce n'est pas tant la teneur des textes adoptés mais plutôt les autorités qui veillent à leur application", a fait savoir le président Saïed.

A ce titre, le chef de l'Etat a réaffirmé l'engagement à poursuivre la bataille contre la corruption et les corrompus où qu'ils se trouvent, au sein de l'administration ou ailleurs, jugeant tout manquement à la responsabilité laissant induire une quelconque souffrance aux citoyens comme "une forme de corruption et un agissement répréhensible visant à exacerber la situation dans le pays".

Les responsables à l'origine de ces actes ne peuvent nullement bénéficier de l'impunité ou échapper à la redevabilité, a-t-il encore martelé.

Il a, dans ce contexte, vilipendé le laxisme de certains responsables en poste qui n'ont de cesse d'évoquer à tort le faux prétexte de la complexité des procédures ou du manque des financements nécessaires pour justifier leur incapacité à assumer comme il se doit leurs devoirs.

Face à ces pratiques désavouées, le président Saïed, a tenu à préciser qu'il n'est pas de la mission du président de la République d'intervenir chaque fois pour rappeler à chaque responsable en poste au niveau central, régional et local la mission qui lui revient ainsi que le devoir qui lui incombe.

