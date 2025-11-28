Sénégal: Contenu local - Le pays entend convertir l'essai extractif en développement durable

À l'occasion de l'édition 2025 des Journées du Contenu Local, organisée, hier jeudi, à Dakar, le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, a dressé un état des lieux nuancé des efforts entrepris pour maximiser les retombées nationales de l'exploitation des ressources naturelles. Entre progrès avérés et insuffisances persistantes, le Sénégal se trouve désormais face à la nécessité d'une accélération stratégique.

L'entrée dans l'ère des hydrocarbures, consacrée par l'atteinte du first gas sur le projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA), marque une étape décisive dans la transformation économique du pays. Tandis que le secteur minier applique désormais intégralement les obligations de contenu local, les autorités affichent une ambition ferme : faire de l'exploitation des ressources extractives un moteur de développement inclusif et durable.

Lors de son allocution inaugurale, le ministre n'a pas éludé les faiblesses du dispositif actuel. « Malgré les avancées enregistrées, des efforts importants demeurent nécessaires pour atteindre pleinement les objectifs fixés en matière de contenu local », a-t-il admis. La participation encore modeste des entreprises nationales, la montée en compétence insuffisante de la main-d'oeuvre locale et la faible localisation de certaines prestations demeurent, selon lui, autant d'obstacles à l'impact économique escompté. Pour y remédier, il a insisté sur l'application rigoureuse du protocole d'accord sénégalo-mauritanien du 13 janvier 2025 relatif au contenu local dans GTA. Le gouvernement, a-t-il rappelé, est « résolument déterminé à assurer sa mise en oeuvre intégrale », afin de garantir une valorisation effective des capacités locales et un partage équitable des opportunités entre les deux pays.

Un secteur minier plus vertueux

Contrairement au secteur pétrolier et gazier, l'industrie minière semble avoir mieux intégré les exigences de contenu local. Depuis 2025, l'ensemble des projets miniers se conforme aux dispositions légales en vigueur. Le ministre a salué « l'engagement réel » des opérateurs miniers et de leurs sous-traitants, ainsi que l'efficacité du Comité national de suivi du contenu local et la coopération de la Chambre des Mines. Un modèle, selon lui, dont le secteur pétro-gazier devrait s'inspirer.

Trois leviers pour une stratégie ambitieuse

Conformément à la Vision Sénégal 2050 qui place la transformation économique, l'emploi des jeunes et l'équité territoriale au centre des politiques publiques, le ministre a identifié trois axes prioritaires à savoir le capital humain.

Le déploiement du contenu local exige une main-d'oeuvre hautement qualifiée. Le gouvernement ambitionne donc de renforcer les ponts entre le système éducatif et les besoins industriels, d'élargir les programmes de certification et de promouvoir des écoles spécialisées. Le développement entrepreneurial Sur ce volet, l'État souhaite consolider les capacités techniques et financières des entreprises nationales afin qu'elles deviennent des acteurs incontournables dans les chaînes d'approvisionnement des secteurs extractifs.

Une gouvernance modernisée. Là, il est question de la digitalisation des outils de suivi, le renforcement de la coordination interministérielle et l'amélioration des mécanismes de contrôle devant permettre l'instauration d'un cadre « clair, prévisible et orienté vers la performance ». Une stratégie aux ambitions régionales. A ce sujet, la présence, lors de ces Journées, de délégations de Mauritanie, de Côte d'Ivoire (invité d'honneur), du Niger et du Tchad atteste de l'importance croissante du contenu local dans les politiques africaines. Le ministre a plaidé pour une approche régionale, estimant que « la compétitivité se construit désormais à l'échelle régionale ». L'harmonisation des normes, la mutualisation des compétences et la coordination industrielle constituent, selon lui, les conditions d'une valorisation durable des ressources du continent.

Transformer les ressources en développement réel

Pour le ministre, le contenu local n'est pas seulement un outil économique : il est un « choix stratégique » au service de l'équité sociale, de la compétitivité industrielle et de la souveraineté économique. À l'heure où les revenus pétroliers et gaziers s'apprêtent à monter en puissance, l'enjeu consiste désormais à les convertir en emplois qualifiés, en opportunités entrepreneuriales et en compétences nationales. Les fondations sont posées ; reste à accélérer.

Entre volontarisme politique et contraintes techniques, le défi est immense. Mais l'ambition exprimée lors de ces Journées traduit une conviction nouvelle : les États africains refusent de demeurer de simples pourvoyeurs de matières premières. Ils entendent devenir des acteurs économiques majeurs de la chaine de valeur extractive.