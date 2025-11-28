Sénégal: Kaffrine - Le CROUS du Sine-Saloum annonce un programme 'Job étudiant' dès cette année

Kaffrine — Le Centre régional des œuvres universitaires et sociales du Sine-Saloum (CROUS-SS) compte lancer cette année un programme "Job étudiant", pour soutenir les étudiants aux revenus modestes inscrits à l'Université El Hadji Ibrahima Niass (USSEIN).

"Nous allons mettre en place ce qu'on appelle le Job Étudiant. Le conseil d'administration l'a déjà validé depuis l'année dernière, et nous allons démarrer sa mise en œuvre cette année", a annoncé le directeur du Centre régional des œuvres universitaires et sociales du Sine-Saloum (CROUS-SS).

Jean Birame Gning s'exprimait lors de la traditionnelle visite du campus de Kaffrine, jeudi, une tournée au cours de laquelle il a rencontré le gouverneur de région, le préfet, le commissaire de police, le commandant de la gendarmerie et les étudiants.

Il a recueilli, à cette occasion, les préoccupations de ces différentes autorités, et des étudiants, concernant notamment la poursuite des chantiers du campus de l'USSEIL à Kaffrine, en vue de leur livraison dans les meilleurs délais.

Selon M. Gning, le programme "Jon étudiant" que le Centre régional des œuvres universitaires et sociales du Sine-Saloum va lancer va permettre aux étudiants non bénéficiaires de bourse ou sans revenus suffisants de travailler quelques heures par semaine pour subvenir à leurs besoins.

"L'étudiant de première année pourra travailler quatre heures par semaine, celui de deuxième année huit heures, et celui de troisième année douze heures", a-t-il expliqué.

Jean Birame Gning a également annoncé la digitalisation des services du CROUS-SS, à travers une carte universitaire intégrée, ainsi que la mise en place d'une mutuelle de santé pour accompagner l'adhésion de tous les étudiants à la Couverture maladie universelle (CMU).

Il a en outre évoqué un projet de construction de pavillons pour les tout-petits, destinés aux étudiantes mariées, aux agents du CROUSS-SS et à l'ensemble de la communauté, une fois les chantiers du campus achevés.

Il a par ailleurs saisi cette opportunité pour signaler que le CROUS-SS a réglé "la quasi-totalité de ses dettes".

"Sur près de huit milliards de francs CFA de dettes, plus de six milliards ont été épongés. Pendant près de deux ans, l'Université n'avait pas payé ses bailleurs ni ses repreneurs. Aujourd'hui, nous disons Alhamdoulilah. Tout cela a été possible grâce aux autorités étatiques et à la stabilité retrouvée de l'université", a-t-il indiqué.