Sénégal: Mondial handball - les Lionnes chutent d'entrée devant les Hongroises, 17-26

28 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'équipe nationale féminine de handball du Sénégal a été battue (17-26) par celle de Hongrie, jeudi soir, en match comptant pour la première journée du 27e Championnat du monde féminin de handball qui a démarré mercredi aux Pays-Bas et en Allemagne.

À la mi-temps, l'équipe nationale hongroise, troisième au dernier championnat d'Europe, menait de trois points, 10-7.

En deuxième mi-temps, elles ont accéléré leur domination pour terminer avec neuf points d'écart.

Malgré le revers, la gardienne des Lionnes Justicia Toubissa a été désignée meilleure joueuse du match.

Dans l'autre match de la poule B, la Suisse a surclassé (34-9) l'Iran.

Samedi, les Lionnes affrontent les Suissesses pour leur deuxième sortie.

