Gabon: Administration décentralisée - Installation du maire de la commune de Lambaréné

27 Novembre 2025
Gabonews (Libreville)
Par MISD

Le Ministre de l'Intérieur de la Sécurité et de la Décentralisation, Hermann Immongault a présidé, le mercredi 26 novembre 2025, dans la salle des délibérations du Conseil Municipal de Lambaréné, la cérémonie d'installation de M. Guy Pierre Biteghe, nouveau maire élu, ainsi que ses adjoints.

Après la cérémonie de passation de charges et de rupture de gestion entre l'équipe entrante et sortante, le Patron de la Décentralisation a installé le nouvel édile et l'a renvoyé à l'exercice de ses fonctions, non sans le sensibiliser sur les enjeux des nouvelles collectivités locales à l'aube de la 5ème République.

La nouvelle équipe municipale qui est à l'épreuve de la Décentralisation sera jugée par sa capacité à satisfaire les préoccupations des populations et à impulser le développement local de la ville de Lambaréné.

Guy Pierre Biteghe succède au Délégué Spécial, le Général Auguste Roger Bibaye Itandas.

