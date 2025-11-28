Sénégal: BRVM - Le Price Earning Ratio se rehausse à 11,90x au terme de la semaine du 17 au 21 novembre 2025.

Au terme de la semaine du 17 au 21 novembre 2025, le Price Earning Ratio (PER) de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) s'est rehaussé à 11,90x contre 11,86x la semaine précédente, selon la Revue Hebdomadaire, une publication de la Société de gestion et d'intermédiation (SGI) CGF Bourse basée à Dakar.

Cela signifie concrètement que les investisseurs sont prêts, durant la période sous revue à payer 11,90 fois le bénéfice annuel pour acheter une action des entreprises cotées à la BRVM. Il faut signaler que durant la semaine du 10 au 14 novembre 2025, le PER qui est le rapport entre le cours de l'action et le bénéfice net par action, avait enregistré également une hausse, passant de 11,74x à 11,86x. Il permet aux investisseurs d'estimer le prix d'une action d'une société cotée en Bourse.

Généralement, le PER va de 5 à 40. Entre 10 et 17, on considère que le ratio est bon. En dessous, on peut considérer que la société va bientôt perdre des bénéfices. Par contre, au-dessus de 17, les analystes s'accordent à dire que l'entreprise est en croissance. De même, au-dessus de 25, il s'agit d'un très bon ratio qui laisse présager de très forts profits dans le futur. Toutefois, un ratio au-dessus de 25 peut aussi vouloir dire que les actions de la société font l'objet d'une bulle spéculative.

Quant au taux de rendement moyen du marché, il est en repli, s'établissant à 7,63% contre 7,64% la semaine précédente.

Pour sa part, la capitalisation boursière globale de la BRVM connait une variation hebdomadaire positive de 1,02% à 23 949,73 milliards FCFA contre 23 707,03 milliards FCFA le 17 novembre 2025. Par rapport au 31 décembre 2024, cette capitalisation est en hausse de 16,20%.

La plus forte hausse hebdomadaire de cours du marché des actions est réalisée par le titre UNILEVER Côte d'Ivoire. Selon CGF Bourse, « l'action du distributeur ivoirien de produits d'hygiène, ménagers et agroalimentaires a progressé de 23,20% sur la semaine écoulée, après avoir réalisé une hausse de 33,97% la semaine précédente, soutenue par des opérations d'achat à caractère spéculatif portant sur 58 titres contre 24 titres échangés au cours de la semaine précédente. La SGI note dans sa revue que la société n'a communiqué que ses états financiers de fin 2023, lesquels font ressortir un bénéfice net de 640 millions de FCFA, après une perte de 6,38 milliards de FCFA en 2022 et ne présente pas des fondamentaux solides.

La plus forte baisse hebdomadaire de cours est celle du titre SICABLE Côte d'Ivoire. CGF Bourse souligne à cet effet que l'action du fabricant et distributeur ivoirien de câbles électriques, filiale du groupe Prysmian, a subi une correction de 12,16% sur la semaine écoulée après avoir enregistré une phase de hausse portée par ses résultats au troisième trimestre 2025.

« Les volumes échangés ont également enregistré une baisse de 56% à 7 913 titres échangés contre 17 927 titres transigés la semaine précédente, témoignant d'un faible intérêt pour le titre en raison d'un niveau de valorisation élevé », analyse la SGI. Cette dernière rappelle que la société a enregistré un résultat net en hausse 26% à 1,33 milliard de FCFA contre un bénéfice net de 1,05 milliard de FCFA enregistré au troisième trimestre 2024.

Le compartiment obligataire a terminé la semaine du 17 au 21 novembre 2025 avec une capitalisation boursière de 10 675,57 milliards de FCFA, en recul de 0,36% par rapport à la semaine précédente (10 714,38 milliards de FCFA). Selon CGF Bourse, cette diminution s'explique principalement par le remboursement partiel de capital de 8 obligations et par une balance de variation négative de 12 obligations en baisse contre 4 obligations en hausse en termes de prix.

Au terme de la semaine sous revue, la valeur hebdomadaire transigée s'est établie à 1,78 milliard de FCFA contre 3,52 milliards de FCFA la semaine précédente, soit une régression de 1,74 milliard de FCFA de la valeur globale transigée sur les emprunts obligataires cotés.

Les transactions sur la semaine ont principalement concerné 85 560 titres de l'obligation « TPCI.O96 - TPCI 6,00% 2025-2032 » pour une valeur globale de 828,65 millions de FCFA.