Sénégal: Office national de lutte contre la corruption - Les nouveaux membres nommés par le président de la République connus

28 Novembre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a nommé les 12 membres de l'Office national de lutte contre la corruption (Ofnac). Le magistrat Moustapha Ka est le président. Ex coordonnateur du Forum civil, Birahim Seck est nommé vice-président. Dans un communiqué de presse signé par le secrétaire général de la Présidence de la République, il est expliqué que la désignation des membres de l'Office national de lutte contre la corruption (Ofnac) a, pour la première fois, été opérée suivant un processus d'appel à candidatures ouvert, public et concurrentiel.

En effet, renseigne le communiqué, conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 2025-12 du 3 septembre 2025 portant création de l'Ofnac, les membres de l'Ofnac sont nommés par décret, à l'issue d'une procédure d'appel à candidatures dont les modalités sont fixées par arrêté du Ministre de la Justice. Par conséquent, rappelle le document, un avis d'appel à candidatures a été publié le 6 octobre 2025 par le Comité de sélection créé par arrêté n° 032697 du 2 octobre 2025 du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.

«Cette démarche nouvelle, fondée sur les principes d'intégrité, de mérite et de transparence, a suscité un large intérêt, totalisant 233 candidatures, provenant de profils divers, qualifiés et représentatifs des segments clés de la société », lit-on dans le communiqué.

Le Comité de sélection, après une analyse rigoureuse des dossiers reçus et des auditions des candidats présélectionnés, a transmis au Président de la République une liste de personnalités présentant les compétences, l'expérience et les garanties éthiques requises pour assurer efficacement la mission de lutte contre la corruption.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les dix autres membres sont Madame Khadidiatou Ba, experte en suivi-évaluation ; Samba Barry, membre de la société civile ; Ibrahima Fall, administrateur civil. Il y a également les magistrats Mafal Fall; Mademba Guèye, Birane Niang et Charles Didier Gane Ngathy Senghor. Il y a trois professeurs agrégés des Facultés de droit. Il s'agit de Abdou Aziz Daba Kébé ; Babacar Niang et Mohamed Bachir Niang.

Par cette démarche exemplaire, souligne la même source, le Chef de l'État réaffirme sa volonté d'installer un organe de lutte contre la corruption indépendant, crédible et résolument engagé au service de la probité publique et de la préservation de l'intérêt général.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.