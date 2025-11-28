Congo-Kinshasa: Kinshasa en croisade contre les érosions sur cinq sites indécis

Sous l'impulsion du Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement central vient de lancer une offensive majeure contre les érosions qui ravagent plusieurs quartiers de la capitale. John Banza Lunda, Ministre des Infrastructures et Travaux Publics, a officiellement lancé les travaux de lutte anti-érosive sur cinq sites critiques, réaffirmant l'engagement de l'État à protéger la population.

Accompagné des équipes de l'Office de Voirie et de Drainage (OVD), le Ministre a insisté sur la nature urgente et stratégique de ces interventions. Il a rappelé que cette initiative s'inscrit dans la volonté du Chef de l'État de tenir sa promesse de « protéger la population par tous les moyens ». Ces travaux, financés par le gouvernement central, ne sont pas un geste isolé, mais le début d'une véritable « croisade finale » pour maîtriser définitivement ce fléau qui a déjà englouti de nombreuses habitations.

« Le Président de la République est toujours aux côtés de sa population. Nous débloquons les moyens pour que nous puissions protéger nos populations », a déclaré le Ministre sur le terrain.

Cinq sites stratégiques au coeur de l'action :

Le Ministre a d'abord lancé les travaux sur le site situé sur l'avenue Matondo, au quartier Kingu dans la commune de Selembao, près de l'Université Pédagogique Nationale (UPN). Pendant 24 mois, l'entreprise POLY CHANGDA aura la responsabilité d'épargner ce quartier de cette catastrophe naturelle.

S'en est suivi le lancement sur le site érosif Ngamaba dans la commune de Mont Ngafula, menaçant la prestigieuse Cité Maman Mobutu. Ici, c'est HONG FENG SARL qui va lutter contre cette érosion et stabiliser la chaussée rigide sur l'avenue Nsala.

Le Ministre s'est ensuite rendu à la Colline inspirée de l'Université de Kinshasa, aux sites Cogelos et Tchad, avec pour objectif la réhabilitation de la bouche du campus de cette université.

Enfin, le cortège s'est dirigé vers le site Kasa-Vubu dans la commune de la Nsele, bouclant ainsi une tournée stratégique placée sous le signe de la protection des vies et des infrastructures.