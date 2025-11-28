À l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance célébrée ce 27 novembre 2025, la République Démocratique du Congo (RDC) a franchi une étape institutionnelle majeure. La Première Ministre Judith Suminwa Tuluka a déclaré : « La Journée, mes droits et l'ambition nationale. » Promouvant l'inclusion des droits de l'enfant, elle a souligné les engagements du gouvernement en mettant ainsi l'accent sur les mesures d'urgence nécessaires pour leur protection.

Engagement pour la protection des enfants

Son Excellence, Madame la Première Ministre, Judith Suminwa, a évoqué les initiatives gouvernementales visant à placer les enfants au centre des préoccupations et des décisions, notamment en matière d'éducation et de protection. Elle a appelé à une mobilisation collective pour réaliser ces objectifs et garantir l'avenir des jeunes nationaux.

Éducation et inclusion

L'éducation a été identifiée comme un pilier fondamental pour l'émancipation des enfants. Les efforts du gouvernement se concentrent sur l'amélioration de l'accès à l'éducation, l'eau, l'hygiène et l'assainissement (EHA). La mise en place d'un budget inclusif pour ces secteurs sera essentielle.

L'Hymne aux droits

La commémoration de la Journée internationale de l'enfance est amplifiée par le lancement d'un plan d'action commun. Il inclut l'engagement de l'État à renforcer les institutions et à garantir la transparence dans la gestion des ressources destinée aux droits de l'enfant.

Les discussions autour de l'égalité des genres et des finances publiques mettent en lumière l'importance de la participation des jeunes à la gouvernance. Le gouvernement s'est engagé à assurer que la voix des enfants soit entendue et que leurs droits soient protégés.

Il faut rappeler que ce jour était non seulement une célébration, mais aussi un appel à tous pour travailler ensemble en faveur des droits des enfants. Chaque acteur, du gouvernement à la société civile, a un rôle à jouer pour bâtir un avenir sûr et équitable pour tous les enfants de la RDC.