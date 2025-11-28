Congo-Kinshasa: Dernière étape de 'Suprême tour' - Youssoupha attendu le 19 décembre à Kinshasa

Le rappeur franco-congolais Youssoupha Mabiki Zola est attendu le 19 décembre à l'Institut français de Kinshasa, en République démocratique du Congo, pour un spectacle dans le cadre de la clôture de sa tournée musicale qui a commencé en Eté dernier en Europe.

« (...) Ça se passe le 19 décembre à la Halle de la Gombe. Youssoupha, le parolier en concert inédit à l'institut français à Kinshasa. Ce rendez-vous incroyable s'inscrit dans le cadre de la tournée "Suprême tour". Nous étions obligés de revenir à la maison. C'est à Kinshasa qu'on va finir notre tournée. Ça va être blindé, trop bien, très génial comme d'habitude. Il y aura du feu sur le feu, bien pour bien », a-t-il confirmé.

« Kinshasa est retenue comme point de chute de cette grande tournée musicale qui a connu une prolongation. Mes lumineux, mes lumineuses ! Après le succès de la tournée "Suprême Tour", on a décidé de continuer en rajoutant de nouvelles et dernières dates. Hâte de vous retrouver », a ajouté Youssoupha.

Dans la capitale congolaise, les organisateurs de cet évènement s'apprêtent à accueillir le spectacle du lyriciste bantou qui est de retour à Kinshasa, ville créative de la musique africaine.

« Après avoir enflammé les scènes d'Europe, il revient là où tout a commencé, pour un concert exceptionnel à la Grande Halle de Gombe», a-t-on lu sur la page officielle de l'Institut français de Kinshasa.

Il sied de noter qu'avant de fouler le sol de ses ancêtres congolais, le célèbre rappeur va se produire le 4 décembre en la salle Zénith de Paris où il va présenter solennellement son dernier album " Amour Suprême" disponible depuis le mois de juin 2025.

Ce nouvel opus l'a permis d'effectuer une grande tournée dans les grandes villes et provinces de France.

« Avec son nouvel album "Amour Suprême", Youssoupha mêle rap, gospel, soul et sonorités africaines dans une expérience musicale unique », a-t-on appris.

Né en 1979 à Kinshasa d'une mère sénégalaise et d'un père congolais qui n'est autre que Tabu Ley Rochereau, l'icône de la rumba et homme politique, Yosssoupha est auteur-compositeur de plusieurs albums à succès.

Featuring Yousoupha et Werrason en gestation

Toujours entre la scène et le studio, Youssoupha a été également invité par le chanteur Rumba, Noël Ngiama Werrason, une des légendes de la 4ème génération de la musique congolaise moderne, pour participer à son projet discographique intitulé "Moroté". La collaboration entre les deux stars africaines, renseigne-t-on, a créé de l'effervescence lors de l'enregistrement au studio à Paris où ils ont placé leurs voix pour ce nouveau titre qui va figurer le 3ème disque solo de Werrason.

« Ce rendez-vous artistique réunit deux générations et signe le grand retour d'un tandem rare », a commenté un des proches de Youssoupha.