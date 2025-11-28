Sénégal: Aires marines protégées - Un réseau national de 739 000 ha au cœur de la stratégie « 30x30 »

Les Aires Marines Protégées du Sénégal ont été au centre d'une réunion hier, jeudi 27 novembre à Dakar. Le comité consultatif scientifique et technique de la Damcp (Ccst/Damcp) organisateur de l'évènement a souligné, que l'appui du projet de Lenfest Ocean Program conduit avec Grid Arendal ainsi que les interventions du projet AMP mangrove financé par l'AFD ont permis d'accroitre de manière significative le volume de connaissances sur les écosystèmes marins et côtiers du Sénégal, désormais documentés à hauteur de 739 mille hectare.

Afin de garantir l'exécution de la politique nationale de gestion des ressources marines et côtières, l'État du Sénégal a procédé en 2012, à institutionnalisation de la Direction des Aires Marines Communautaires Protégées (DAMCP). Hier, jeudi, cette dernière a tenu une réunion consacrée au projet d'appui à la politique des Aires Marines Protégées du Sénégal, notamment à travers la conservation et la valorisation durable des mangroves de la Casamance et du Sine-Saloum (projet AMP mangrove). Ce programme vise parmi ses principaux objectifs le renforcement du cadre réglementaire des AMP.

Selon le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Dr Abdourahmane Diouf, depuis son création en 2012, la Direction des Aires Marines Communautaires Protégées (DAMCP), « se déploie avec une détermination constante dans la mise en œuvre de la politique nationale de conservation de la biodiversité marine et côtière conformément à ses missions ».

Il a rappelé que, grâce à un réseau composé de 17 sites dont 15 Aires Marines Protégées et 2 réserves naturelles couvrant plus de 739 000 hectares, la direction œuvre quotidiennement à la sauvegarde d'écosystèmes essentiels dont la contribution à la résilience écologique, à la sécurité alimentaire et à la stabilité socio-économique essentielle à de nombreuses communautés, demeure centrale.

Dans un contexte mondial exacerbé par les effets du changement climatique, l'érosion de la biodiversité et une pression accrue sur nos ressources marines, le Sénégal a fait le choix stratégique de s'aligner pleinement sur la dynamique internationale du Cadre mondial de Kunming-Montréal, dont la cible 3 dite objectif « 30x30 » nous engage à intensifier nos efforts pour placer au moins 30 % de nos zones marines et terrestres sous statut de protection d'ici 2030 » a déclaré le ministre.

La réalisation de cet engagement requiert, au-delà des actions concrètes sur le terrain, le renforcement impératif du suivi écologique, de la recherche scientifique et de l'évaluation permanente de l'efficacité des AMP. « En réunissant aujourd'hui cette diversité d'expertises et d'expériences, nous franchissons une étape décisive vers une gouvernance plus efficace et collaborative de nos Aires Marines Protégées. Je suis convaincu que la richesse des échanges qui auront lieu durant ces travaux permettra d'orienter de façon pertinente nos futures actions de conservation et de consolider durablement la résilience de nos écosystèmes marins et côtiers » a déclaré le ministre.

Du coté de Grid Arendal, partenaire stratégique de ce projet, Knut Langeland ambassadeur du Royaume de la Norvège au Sénégal, a affirmé : « notre travail au Sénégal et dans la région s'articule autour de trois axes principaux dont le renforcement de la gouvernance des océans, des capacités pour lutter contre la pollution et le soutien de la Convention d'Abidjan afin de diffuser et d'amplifier les solutions fondées sur l'expérience nationale et les meilleures données scientifiques disponibles ». Il a ajouté : «Nous sommes pleinement engagés en faveur de la transparence, de la collaboration et du soutien à long terme ».