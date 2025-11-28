Ile Maurice: Vers un transfert derrière les barreaux...

La Financial Crimes Commission (FCC) a réclamé, hier, que Mamy Ravatomanga soit transféré à la prison de Melrose. Cette requête est intervenue dans le cadre de l'audition de sa motion de remise en liberté conditionnelle, examinée devant la cour de Port-Louis où ses avocats, Mes Khushal Lobine, Siddhartha Hawoldar et Joy Beeharry, étaient présents. La FCC, elle, était représentée par Mes Trishul Naga et Fayyaad Arzamkham.

Mamy Ravatomanga, poursuivi provisoirement pour entente délictueuse et blanchiment d'argent, est toujours admis en clinique. Pour éclairer la cour sur son état de santé et les capacités de prise en charge en milieu carcéral, le Dr Aniffkhan Yearoo et l'assistant surintendant de police Alex Casimir, responsable à la prison de Melrose, ont été entendus. L'officier pénitentiaire a présenté un aperçu des services médicaux disponibles en détention, alors que le tribunal devrait trancher le lundi 1er décembre sur la possibilité d'un transfert en prison.

Un nouveau certificat médical, remis par la Woman Police Chief Inspector Arline Raymond de la FCC, atteste que le cardiologue juge Mamy Ravatomanga inapte à se présenter en cour et lui a prescrit deux semaines supplémentaires de repos après une récente intervention chirurgicale.

Malgré cela, la FCC maintient fermement son objection à sa remise en liberté, avançant un risque élevé de fuite ainsi que de possibles interférences avec des témoins ou des éléments essentiels de l'enquête.