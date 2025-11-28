Ile Maurice: Extension du cimetière - Un nouveau site de quatre arpents dévoilé

28 Novembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Peeyamvadah Bickharry

Le conseil de district de Rivière-Noire a présenté, mercredi, le site choisi pour l'extension du cimetière de St Martin. Une superficie de quatre arpents, mise à disposition par le groupe Medine, permettra de répondre à la saturation du cimetière existant et à la demande croissante en espaces d'inhumation.

Le président du conseil de district, Kemraz Ortoo, a souligné l'importance de cette initiative pour la région. «Prendre soin de nos défunts est tout aussi essentiel que de veiller au bien-être des vivants.» Il a insisté sur la nécessité de proposer un espace funéraire moderne, respectueux de l'environnement et conçu pour offrir dignité et sérénité aux familles.

Le projet d'extension prévoit des espaces de stationnement adéquats, des emplacements pour les vendeurs de fleurs ainsi qu'une organisation harmonieuse du site, intégrée au paysage naturel et pensée pour garantir fonctionnalité et durabilité.

La présentation s'est tenue en présence de Joël Bruneau, Managing Director de Medine. Plusieurs autres invités ont assisté à l'événement, notamment des représentants d'entités religieuses, des membres du public, des conseillers villageois ainsi que des représentants du conseil municipal de Beau-Bassin-Rose-Hill.

Cette initiative marque une étape importante dans le développement des infrastructures publiques du district et témoigne de l'engagement du conseil de district de Rivière Noire à offrir des services essentiels, modernes et durables aux habitants des régions avoisinantes.

