Ile Maurice: La Coupe d'Or reprogrammée le 21 décembre

Le MTC Jockey Club (MTCJC), en accord avec la Gambling Regulatory Authority (GRA), informe le public d'un changement important dans le calendrier hippique de fin de saison. La 15e journée de course est désormais programmée pour le samedi 20 décembre, tandis que la 16e journée, mettant à l'affiche la prestigieuse Duke of York Cup (Group 1), se tiendra le dimanche 21 décembre.

En conséquent, aucune réunion de courses n'aura lieu le samedi 13 décembre. Cette pause volontaire a été introduite afin d'offrir aux chevaux un temps de récupération en vue de la dernière journée classique de la saison. Elle permettra également aux entraîneurs d'affiner leurs préparatifs en vue de cette épreuve phare.

Le MTCJC précise que cet ajustement a pour objectif d'assurer un niveau de compétition optimal pour le grand final de la saison. Grâce à ce calendrier revisité, le public pourra profiter d'une fin d'année plus rythmée avec plus de participation de chevaux afin de terminer cette saison avec intensité.