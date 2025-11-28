Ile Maurice: Le gros du budget vient des hôteliers du privé

La fausse note avant même le début du festival : la formule réduite à trois jours, manque de fonds oblige. C'est donc le réalisme budgétaire que Richard Duval, ministre du Tourisme, a longuement défendu hier après-midi. Il a présenté le programme de trois jours - du 5 au 7 décembre - du Festival Internasional Kreol, au salon mairal de la municipalité de Port-Louis.

À une question de la presse sur le budget du festival cette année, Richard Duval a répondu qu'initialement «c'était Rs 2 millions. La même somme accordée au ministère des Arts et de la Culture pour célébrer Divali». Il a expliqué que la décision a alors été prise de «faire un effort supplémentaire», ce qui explique pourquoi il est «extrêmement chagrin et déçu» de voir des critiques.

L'effort du ministère du Tourisme et de la Tourism Authority a été de faire appel au soutien du secteur privé, des hôteliers en particulier, qui ont répondu positivement. «Il y aura un cachet de Rs 10 millions contrôlé par les hôteliers», et le ministère et ses partenaires du privé vont «adopter un système où certains hôtels vont payer des dépenses directement. Il aura fallu plusieurs réunions pour y arriver».

Richard Duval n'a pas tari d'éloges sur la collaboration avec les hôteliers, ce qu'il a mis sur le compte de la «bonne santé du tourisme mauricien». On se souvient que le mois dernier, il s'était félicité de la croissance exceptionnelle du tourisme en basse saison et que le nombre d'arrivées devrait atteindre la barre de 1,4 million cette année, générant des recettes record estimées à Rs 100 milliards. Un «record historique».

Le ministre a tenu à corriger la perception selon laquelle «le ministère du Tourisme a passé la main au secteur privé. Ce n'est pas vrai. L'organisation, c'est nous, mais les hôtels auront une plus grande participation dans le financement de certains services». Il n'a pas manqué de souligner que c'est la première fois que les autorités enregistrent une telle participation des hôteliers au Festival Internasional Kreol. «Avec cette approche, nous allons limiter les dépenses. La transparence est de mise. En général, le secteur privé accorde beaucoup d'attention aux détails, surtout concernant les dépenses.»

La conjoncture est telle que son ministère a dû faire un choix : organiser le festival ou non cette année. Dans les deux cas, «nou pou gagn kritik». Il a alors justifié le Festival Internasional Kreol à échelle plus modeste (de 13 jours l'an dernier à trois jours cette année) en insistant : «Nous essayons de garder la qualité.»

L'un des dommages collatéraux de la pénurie de financement et de la réduction du nombre de jours du festival sera le volume de participation des artistes. Si l'an dernier, ils ont été «entre 400 à 450 artistes» à se produire lors du Festival Internasional Kreol, cette année leur nombre sera moindre. Aucun chiffre n'a été avancé. Les listes des participants n'étant pas encore finalisées, a avancé pour sa part Sylvain Méyépa de la Tourism Authority.

Enfin, le junior minister au Tourisme, Sydney Pierre, a mis l'accent sur la portée de cette manifestation qui est «le festival de toute la nation mauricienne ; la culture créole, c'est la trame du pays». Selon lui, dans un monde où les voyageurs recherchent de plus en plus l'authenticité, «les gens ne prennent pas des billets d'avion juste pour voir une plage. Les clients ont envie de voir la diversité culturelle. C'est un avantage compétitif majeur, c'est ce qu'on veut démontrer dans le tourisme. Ce festival enrichit l'offre touristique de Maurice».

Le programme

Le thème du Festival Internasional Kreol 2025 est : Otantisite nou kiltir kreol. «Il n'y a aucun doute que cette authenticité est unique, sincère et vraie à Maurice», a souligné Richard Duval. Le festival s'échelonne sur trois jours.

· Le vendredi 5 décembre, à 18 heures Ouverture officielle en présence du Premier ministre, feux de camps, théâtre et concert Terrain de foot, Mon-Choisy

· Le samedi 6 décembre, à 18 heures Sware sega tipik Four à chaux, Trou-d'Eau-Douce

· Le dimanche 7 décembre, toute la journée Régate, festival culinaire et concert Mahébourg Waterfront