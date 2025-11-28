Ile Maurice: Sattar Hajee Abdoula et les perquisitions de la FCC en vedette

Arrêté le mercredi 19 novembre par la Financial Crimes Commission (FCC), l'expert-comptable et ancien CEO du cabinet Grant Thornton, Sattar Hajee Abdoula, est au centre d'une enquête pour blanchiment d'argent portant sur des services présumés non fournis à Air Mauritius.

Les enquêteurs cherchent à retracer l'origine de près de Rs 3,7 millions créditées sur un compte de la firme en 2020 et à comprendre les circonstances dans lesquelles un contrat aurait été attribué sans procédure formelle. Admis à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo mercredi, il s'est présenté le lendemain devant le tribunal de Port-Louis, avant d'être conduit en détention policière pour au moins une semaine.

Rebondissement dans l'affaire : la Financial Crimes Commission (FCC) a perquisitionné, le lundi 24 novembre, les locaux de Grant Thornton ainsi que le domicile de son CEO, Sattar Hajee Abdoula. Des dossiers sensibles de clients de la SBM, un coffre-fort et des bouteilles de vin ont été saisis. La commission cherche à comprendre pourquoi Grant Thornton a été privilégiée, alors que d'autres sociétés réputées n'auraient pas été sollicitées.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Deux Mauriciens sont aussi à l'honneur cette semaine. Leonardo Pillay, 22 ans est le premier Mauricien dans la garde suisse du Vatican. Alors que Nathacha Appanah a remporté le prix Goncourt des lycéens.