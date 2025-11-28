La coopération Sud-Sud se consolide davantage entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Les deux pays l'ont démontré en initiant le Forum d'Affaires Côte d'Ivoire-Gabon (FACIGA), dont la première édition s'est tenue les 18 et 19 novembre 2025 à Libreville. Une initiative ambitieuse, placée sous le sceau du partenariat public-privé, véritable levier de transformation économique.

La forte présence d'opérateurs économiques en témoigne. Parmi eux, PORTEO GROUP, représenté par Yaya Konaté, directeur général de Porteo BTP Gabon, et Gérard Kouassi, directeur général de Porteo BTP Côte d'Ivoire. Comme le rappellent de nombreux observateurs, le holding dirigé par Hassan Dakhlallah ne manque jamais une occasion d'affirmer son positionnement en tant qu'acteur africain majeur dans les domaines des infrastructures, de l'énergie, de l'industrialisation et de la souveraineté numérique.

Une première édition à fort impact

Plus de 500 participants issus des secteurs public et privé des deux pays ont répondu présents, au sein d'un prestigieux hôtel de Libreville. Leur objectif était clair : redéfinir les contours d'une coopération économique ambitieuse entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Cette édition 2025 du FACIGA a accordé une place privilégiée à des secteurs stratégiques tels que l'agro-industrie, les infrastructures, l'énergie et la digitalisation.

Dans ce cadre, PORTEO GROUP a déployé de grands moyens. Présent dans sept pays, reconnu pour son expertise dans les infrastructures et l'énergie, mais également engagé dans la défense de la souveraineté numérique africaine, le groupe a profité du forum pour présenter son modèle intégré couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur. Sa participation a été marquée par des interventions de haut niveau, saluées pour leur pertinence.

La Transgabonaise : un exemple d'ambition structurante

Lors de la session « Success story », Yaya Konaté a détaillé la stratégie du groupe, fondée sur la maîtrise des délais, la qualité constante et l'ancrage local. Selon lui, PORTEO s'appuie sur un « modèle intégré unique » couvrant : ingénierie, construction, filières industrielles, logistique, énergie, mines et infrastructures digitales.

Avec plus de 3 000 km d'infrastructures routières déjà livrées en Afrique de l'Ouest et du Centre et un portefeuille de projets de plusieurs milliards d'euros, PORTEO s'est imposé comme un acteur panafricain incontournable. À ce titre, Yaya Konaté a rappelé l'importance du projet emblématique de la Transgabonaise, une route stratégique de 306 km reliant Alembé à Mikouyi.

Ce projet majeur, piloté par le gouvernement gabonais, vise à connecter les provinces du Moyen-Ogooué et de l'Ogooué-Lolo. Il mobilise jusqu'à 1 400 travailleurs et génère des impacts structurants : désenclavement, réduction des coûts logistiques, amélioration de l'accès aux services essentiels et renforcement de la compétitivité économique.

Pour une autonomie industrielle africaine

Lors de la table ronde « Infrastructures, Énergie et Mines », Gérard Kouassi a insisté sur les fondamentaux de la souveraineté africaine : des infrastructures robustes, la formation des talents locaux et une valorisation responsable des ressources minières.

Il a détaillé le modèle PORTEO, axé sur : l'industrialisation locale des matériaux ; la réduction de la dépendance aux importations; l'intégration des PME nationales ; une traçabilité renforcée ; le respect strict des normes internationales QSE (Qualité - Sécurité - Environnement).

Le FACIGA a également permis aux collaborateurs de Hassan Dakhlallah, PCA de PORTEO GROUP, de réaffirmer les ambitions du holding pour le Gabon et, plus largement, pour l'Afrique centrale. Une première édition qui pourrait bien constituer un véritable tremplin vers une expansion renforcée dans la région.