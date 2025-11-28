Cote d'Ivoire: Journée internationale des volontaires - Une série d'activités au menu

Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des volontaires (Jiv), le ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique organise du 29 novembre au 5 décembre 2025, une série d'activités dédiées à la valorisation du volontariat et du bénévolat en Côte d'Ivoire.

Pour cette édition, le thème retenu en Côte d'Ivoire est : « Pour une nation solidaire, chaque action de volontariat et de bénévolat compte ». Il s'agit de reconnaître, d'encourager et de mettre en lumière l'engagement des volontaires et bénévoles qui contribuent quotidiennement au bien-être collectif, au développement social, à la cohésion nationale, ainsi qu'au renforcement de la solidarité citoyenne.

Par ailleurs, un accent particulier sera mis sur le rôle déterminant de ces acteurs dans la consolidation de la paix, l'entraide communautaire et la promotion de valeurs sociales essentielles au vivre-ensemble.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette période sera émaillée de plusieurs actions d'envergure. Il y aura, entre autres, des opérations de salubrité, de reboisement, d'actions sociales et de campagnes de sensibilisation, des ateliers de renforcement des capacités au profit des jeunes volontaires, des reportages et témoignages valorisant les parcours inspirants des bénévoles, ainsi que des interventions médiatiques visant à promouvoir la culture du volontariat et encourager l'engagement citoyen.

Il faut noter que la cérémonie officielle de la Journée internationale des volontaires se tiendra le 5 décembre 2025, à Adzopé. Elle sera meublée d'un panel de haut niveau sur le thème : « Une foire du volontariat réunissant structures d'encadrement, organisations partenaires et initiatives citoyennes, des prestations artistiques valorisant les talents locaux, ainsi qu'une remise de distinctions honorant les volontaires, organisations et initiatives les plus méritants ».