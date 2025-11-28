Cote d'Ivoire: Biankouma / Mont Sangbé - Le Comité de gestion local passe en revue les acquis

Le Parc national du Mont Sangbé continue de faire l'objet d'une attention soutenue de la part des autorités et des acteurs locaux.

Le Comité de gestion local (Cgl) du Parc national du Mont Sangbé a tenu sa troisième rencontre de l'année 2025, consacrée au suivi des actions de conservation et aux perspectives de développement écotouristique du site. C'était le 20 novembre 2025, à la salle de conférence de la préfecture de Biankouma.

Présidée par le préfet Yaya Coulibaly, la session a réuni les services déconcentrés de l'État, les élus, les responsables de l'Office ivoirien des parcs et réserves (Oipr) et les représentants des communautés riveraines. Tous ont partagé un objectif commun : faire le point sur les efforts engagés et lever les obstacles qui freinent encore la valorisation touristique du parc.

Représentant le directeur général de l'Oipr, le colonel Gonto Kpassaha a salué la régularité des rencontres du Cgl et la discipline observée dans l'application des orientations formulées lors des précédentes sessions. Il a mis en avant l'engagement des équipes techniques, notamment celles chargées de la surveillance écologique, avant d'inviter les participants à poursuivre cette dynamique collective.

Le préfet de Biankouma a, pour sa part, souligné les avancées enregistrées dans la préservation du Mont Sangbé, tout en rappelant que le chantier écotouristique peine encore à se concrétiser.

La présentation du rapport trimestriel a permis de mesurer l'ampleur du travail accompli sur le terrain. Selon les données communiquées, près d'une vingtaine de patrouilles ont été effectuées sur une large portion du parc, avec une présence renforcée des agents et plusieurs opérations de contrôle ayant permis de neutraliser une arme de chasse.

Prenant la parole, le directeur de la zone ouest de l'Oipr a mis en exergue un constat majeur : la faune reprend progressivement sa place dans cet espace protégé. Des espèces, autrefois rares, y sont de nouveau observées, signe encourageant de l'efficacité des actions menées depuis plus d'une décennie.

Il a souligné que le Mont Sangbé possède désormais tous les atouts pour devenir une destination écotouristique de référence, à condition que les infrastructures prévues soient rapidement achevées. Il a par ailleurs annoncé la tenue prochaine d'autres rencontres statutaires à Touba.

Du côté du Conseil régional du Tonkpi, l'assurance a été donnée quant à la volonté d'accompagner durablement cette ambition. Les projets d'aménagement touristique sont techniquement prêts et leur lancement dépend désormais de la validation finale des partenaires financiers internationaux.