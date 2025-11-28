Cote d'Ivoire: Akan Festival - L'événement annoncé pour les 20 et 21 décembre 2025 à Abidjan

La deuxième édition de l'Akan Festival a été lancée le jeudi 27 novembre 2025, au Cactus de Cocody-Angré, à Abidjan, lors d'une conférence de presse animée par Anzara Alain, commissaire général du festival.

L'événement se déroulera les 20 et 21 décembre 2025, à Abatta Baie des Anges, dans la commune de Cocody.

Placée sous le thème « Le royaume qui rassemble », cette édition ambitionne de s'imposer comme le plus grand événement dédié à la valorisation des traditions et des cultures africaines et afro-descendantes. Véritable phare culturel, l'Akan Festival met en lumière la diversité des peuples, des savoir-faire, des rites et des récits qui fondent l'âme du continent africain.

Selon Anzara Alain, l'objectif principal du festival est de mettre en avant l'artisanat, la gastronomie, la musique, la mode et les danses traditionnelles africaines. L'événement vise également à offrir un espace d'exposition aux entreprises, destinations touristiques et créateurs, tout en sensibilisant le public aux opportunités qu'offrent les industries culturelles et créatives.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour le commissaire général, l'Akan Festival est bien plus qu'un simple rendez-vous événementiel : il constitue une union symbolique des peuples autour de leurs héritages communs, célébrée dans un cadre authentique et prestigieux. « Akan Festival aspire à devenir le plus grand rassemblement mondial consacré à la célébration des traditions et cultures africaines et afro-descendantes », a-t-il souligné.

Le festival proposera un programme riche et varié qui va s'articuler autour de la découverte d'un village artisanal et gastronomique ; des expositions-ventes ; des animations ; des activités artistiques et culturelles.

Plus de 5 000 participants sont attendus pour cette édition. Anzara Alain a par ailleurs exhorté les acteurs culturels et partenaires à se mobiliser afin de garantir la réussite de cet événement majeur. Pour 2025, les pays invités d'honneur sont le Nigéria, le Maroc et le Togo.