Cote d'Ivoire: Incendie au dépôt Sotra d'Abobo - 19 bus détruits, une enquête ouverte

Un incendie s'est déclaré au petit matin, de ce vendredi 28 novembre 2025, vers 3 heures, au dépôt n°9 de la Société des transports abidjanais (Sotra), situé dans la commune d'Abobo.

Le sinistre a entièrement calciné 19 autobus qui étaient en maintenance au moment des faits, mais aucune perte en vie humaine ni blessé n'a été enregistré, selon les informations officielles de l'entreprise. Alerté dans l'immédiat, le Groupement des sapeurs-pompiers militaires (GSPM) est intervenu rapidement et a réussi à circonscrire le feu en un temps record, évitant ainsi sa propagation à d'autres installations du site.

Le Directeur général de la Sotra, Méité Bouaké s'est rendu sur place aux premières heures. Les forces de l'ordre ont procédé aux constats d'usage. Une enquête a été ouverte afin de déterminer l'origine exacte de l'incendie, qui demeure pour l'heure inconnue précise le communiqué de la Sotra. Malgré l'ampleur des dégâts matériels, la Sotra indique que le service de transport dans la zone a pu être assuré dès le matin, avec seulement un léger retard sur certaines lignes, sans impact majeur sur l'activité globale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cet incident intervient un peu plus d'un mois après celui du 20 octobre 2025, au cours duquel 13 autobus avaient été détruits dans un incendie survenu dans une gare de réparation à Koumassi.