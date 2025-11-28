Guinée Bissau: Le président déchu Embaló exfiltré et accueilli à Dakar, selon Le Soleil

Selon des informations rapportées par Le Soleil (Dakar), les autorités sénégalaises ont exfiltré et accueilli à Dakar, jeudi soir, le président bissau-guinéen déchu, Umaro Sissoco Embaló, à la suite de la prise de pouvoir opérée par des éléments de l'armée en Guinée-Bissau. L'information est confirmée par un communiqué du ministère sénégalais de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur.

D'après le quotidien sénégalais, l'opération d'exfiltration a été menée en urgence sous la supervision directe du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a mobilisé un aéronef spécialement affrété par le Gouvernement du Sénégal. L'appareil a été dépêché à Bissau afin de permettre non seulement l'évacuation sécurisée du président Embaló, mais également le rapatriement de certains de ses compagnons, d'acteurs politiques arrêtés et de membres de missions d'observation électorale pris dans la tourmente.

Le Soleil rappelle que cette intervention survient alors que la CEDEAO, réunie en sommet extraordinaire, a fermement condamné la tentative de prise de pouvoir par la force et exigé le rétablissement immédiat de l'ordre constitutionnel en Guinée-Bissau. Le Sénégal y a joué un rôle moteur, plaidant pour la protection des populations civiles et la sauvegarde du processus électoral en cours.

Le communiqué officiel cité par Le Soleil souligne également que Dakar est demeuré en contact permanent avec les différentes parties prenantes bissau-guinéennes depuis le début de la crise, dans le but de favoriser une désescalade rapide et d'assurer la sécurité des personnalités menacées.

Avec l'arrivée à Dakar du président Embaló, le Sénégal réaffirme sa volonté de travailler étroitement avec la CEDEAO, l'Union africaine et les partenaires régionaux afin de soutenir les efforts de stabilisation et de restauration de l'ordre constitutionnel dans ce pays voisin en proie à une forte instabilité politique.