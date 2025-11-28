La Haute Cour de la Gambie, présidée par la juge Zainab Nguie Mboob, a condamné en son absence le fugitif Banta Keita, également connu sous le nom de Lassana Kanté, à payer une amende de 30.000.000 de dalasis ou à défaut, de servir une peine d'emprisonnement de 25 ans avec travaux forcés pour trafic de drogue et blanchiment d'argent.

Keita court toujours dans la nature et n'a jusqu'à présent pas encore été localisé par les autorités.

Keita a été personnellement inculpé de huit chefs d'accusation, tandis que le co-accusé Sheriff Njie a été inculpé de deux chefs d'accusation avant d'être disculpé par le tribunal durant les premiers mois de l'année 2024.

Les charges, détaillées dans la fiche d'accusation déposée le 30 Décembre 2022, accusaient Banta keita de conspiration de trafic de drogue, de trafic de drogue aggravé, et de multiples chefs d'accusation de blanchiment d'argent conformément à la Loi contre le Blanchiment d'Argent et le Financement du Terrorisme 2012.

Keita et Njie étaient accusés de conspiration et selon les caractéristiques de cette infraction, le duo a conspiré entre 2020 et Janvier 2021 à importer trois tonnes de cocaïne en Gambie, spécifiquement 2,952 kg et 850 g, une infraction qui entraine de lourdes peines dans la jurisprudence gambienne.

Le deuxième chef d'accusation les accusait de trafic de drogue aggravé pour possession de la même quantité de cocaïne dans les locaux de l'Administration Portuaire de la Gambie à Banjul le 7 Janvier 2021

Keita avait également été accusé de six chefs d'accusation de blanchiment d'argent reliés à l'acquisition de propriétés et de biens à Fajara, Bijilo, et Banjul entre 2015 et 2021, y compris un appartement, une propriété sous location, une Range Rover, une Volkswagen Beetle enregistrée sous le nom de Njie, et un bateau de vitesse Doral Ibiza avec un moteur de 250 chevaux.

En outre, il avait été accusé d'opérer des comptes bancaires aux noms des sociétés Circuit Long Trading et Banjul Circuit Trading, et d'avoir transféré la somme de 21.350 dollars US vers l'Equateur pour l'acquisition de sel industriel et de drogues, sachant pertinemment que ces sommes provenaient d'activités illégales.

Au cours du procès, qui s'est déroulé en l'absence de Keita, le conseiller juridique principal, Maitre Sheriff M. Tambadou, l'a représenté. Keita a rejeté toutes ces accusations.

L'accusation a présenté 11 témoins et plusieurs pièces à conviction, tandis que la défense a appelé un témoin. Sheriff Njie a été disculpé suite à la brillante plaidoirie de son avocat qui a obtenu un non-lieu.

Lors de la lecture de son verdict, la juge Mboob a mis un accent sur la nature sérieuse et deshumanisante du trafic de drogue, soulignant son impact sur la société et l'image du pays. Elle a noté que malgré la gravité des infractions commises, Keita n'est pas un criminel récidiviste et a exprimé des remords. Cela a influencé la décision de la cour qui a décidé de lui témoigner un certain degré d'indulgence.

La Cour a invoqué l'Article 29(2) et (3) du Code Pénal en imposant une amende et une peine d'emprisonnement, exhortant Keita à utiliser cette opportunité pour réfléchir, se réhabiliter, et s'évertuer à devenir un citoyen responsable.

Suite à la lecture du verdict, le directeur des Poursuites Pénales a informé la Cour de l'intention du gouvernement de faire appel du verdict, incitant la Cour à imposer des conditions strictes pour la caution afin de garantir la présence de Keita lors du processus d'appel. La Cour a imposé une caution de 50 millions de dalasis avec deux suretés gambiennes possédant des biens immobiliers évalués à pas moins de 50 millions de dalasis.

La Cour a décliné la requête de la défense pour un paiement mensuel de l'amende pendant une période de six mois.

