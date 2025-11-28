À l'initiative de l'Unité de Formation et de Recherche des Sciences Humaines et Sociales (UFR SHS), l'Université de Bondoukou accueillera, les 4, 5 et 6 décembre 2025, un colloque international autour du thème central : « Sciences humaines et sociales et employabilité : crise ou opportunités insoupçonnées ? ». L'information a été annoncée dans une déclaration officielle de l'Université.

L'événement, organisé en format hybride (présentiel et distanciel), réunira enseignants-chercheurs, chercheurs, praticiens, représentants d'institutions, d'ONG, d'associations, ainsi que doctorants et étudiants de master. L'objectif est de susciter une réflexion collective sur les défis liés à la professionnalisation et à l'employabilité, devenus des enjeux majeurs de l'enseignement supérieur au XXIe siècle.

La question de l'insertion professionnelle des diplômés occupe aujourd'hui une place centrale dans les débats sur l'avenir du travail et de la formation, en particulier pour les filières des sciences humaines et sociales (SHS). Ces disciplines -- sociologie, philosophie, anthropologie, histoire, géographie, psychologie ou encore criminologie -- sont parfois perçues comme peu adaptées aux exigences actuelles du marché de l'emploi, explique le professeur Karamoko Tiéba, directeur de l'UFR SHS.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon lui, cette perception d'une « crise » de l'employabilité en SHS repose souvent sur des stéréotypes persistants, dont l'idée que ces filières ne débouchent que sur des métiers limités ou précaires, principalement dans l'enseignement et la recherche. En Afrique, et plus particulièrement en Côte d'Ivoire, la situation est exacerbée par la priorité accordée aux sciences et techniques dans les politiques éducatives et économiques.

L'assertion du président Félix Houphouët-Boigny, selon laquelle « l'avenir appartient aux sciences et aux techniques », a profondément influencé la structuration du système éducatif national, parfois au détriment d'autres disciplines. Cette vision, estime aujourd'hui le professeur Tiéba, mérite d'être réévaluée.

Pour lui, si la perception d'une crise de l'employabilité dans les SHS reflète simultanément des défis réels et des idées reçues, ces disciplines offrent également des opportunités insoupçonnées dans un monde professionnel en quête de sens, d'innovation et de responsabilité sociale.

Le colloque ambitionne ainsi de constituer un cadre d'échanges et de propositions afin d'identifier des leviers concrets pour la valorisation et l'insertion professionnelle des diplômés en SHS. Les travaux s'organiseront autour de cinq axes principaux :

Transformation des systèmes éducatifs, formations en SHS et marché du travail ; Politiques publiques et employabilité ;

Inégalités sociales, perceptions des SHS et invisibilisation des niches d'emploi ; Technologies numériques et emploi ; Initiatives locales et régionales en faveur de l'insertion professionnelle des diplômés en SHS.

Les actes du colloque feront l'objet d'une publication après évaluation des contributions par le comité scientifique.