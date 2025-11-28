Cote d'Ivoire: Développement local - SAPH inaugure trois projets structurants dans les Grands Ponts

La Société Africaine de Plantations d'Hévéas (SAPH), filiale du Groupe SIFCA, a inauguré le 25 novembre 2025, trois projets sociaux majeurs dans les localités de Toupah, Okpoyou et Nouvel Ousrou, dans le département de Dabou, région des Grands Ponts.

Ces initiatives, entièrement financées par l'entreprise, illustrent la volonté de SAPH de contribuer durablement à l'amélioration des conditions de vie des populations riveraines de ses sites d'activités.

Le premier projet porte sur la construction de trois nouvelles salles de classe au Lycée Moderne 2 de Toupah, une infrastructure essentielle pour accompagner la transformation progressive de l'établissement en lycée complet. Cette extension bénéficie directement à 319 élèves, dont 166 filles et 153 garçons, réduisant les difficultés d'accès au second cycle.

SAPH, qui avait déjà financé trois salles de classe en 2024, prévoit d'aller plus loin : entre 2026 et 2027, trois autres salles et des locaux annexes viendront compléter ce programme pour atteindre une dizaine de salles réalisées.

À Okpoyou, la société a procédé à la construction d'une classe de maternelle et de latrines modernes, offrant à 51 enfants du préscolaire un espace sécurisé et adapté à leur apprentissage. Une réponse directe aux besoins exprimés par la communauté lors des cadres permanents de dialogue.

Enfin, à Nouvel Ousrou, SAPH a inauguré une unité de production d'attiéké, destinée à renforcer l'autonomisation économique des femmes du village. Cette initiative vise à créer des activités génératrices de revenus durables et à soutenir l'entrepreneuriat féminin.

Ces projets sont issus du mécanisme des Cadres Permanents de Dialogue (CPD), un dispositif participatif mis en place par SAPH pour identifier avec les populations leurs besoins prioritaires et assurer un suivi effectif des infrastructures livrées.

« Notre développement ne peut être dissocié de celui des communautés qui nous entourent. En investissant dans l'éducation et l'autonomisation des femmes, nous construisons un mieux-être durable et partagé », a déclaré Coulibaly Sylvestre, Directeur de l'Unité Agricole SAPH-Toupah.

Depuis 2012, SAPH a investi plus de 746 millions de FCFA dans des projets communautaires au profit des populations de Toupah. La cérémonie d'inauguration s'est tenue en présence des autorités administratives, coutumières, des bénéficiaires ainsi que des responsables du Groupe SIFCA.