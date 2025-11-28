Sénégal: Injures et propos menaçant la stabilité nationale - Le CNRA met en garde les médias

Le Conseil national de Régulation de l'Audiovisuel (CNRA) a adressé une mise en garde ferme aux médias audiovisuels, pointant une multiplication « d'insultes, d'insanités, de propos irrespectueux et irrévérencieux » dans l'espace médiatique. Dans un communiqué publié ce jour, l'autorité de régulation dénonce également la diffusion de contenus « susceptibles de menacer la cohésion nationale et la stabilité du pays ».

Le CNRA rappelle qu'à l'heure où le climat national exige responsabilité et vigilance, certains comportements médiatiques constituent des dérives graves. « Le Conseil national de Régulation de l'Audiovisuel appelle les médias audiovisuels (...) à mettre un terme à ces manquements constitutifs de violations graves de la réglementation », souligne le communiqué.

L'institution insiste sur les obligations légales des professionnels de l'audiovisuel : « Selon leur Cahier des charges, les médias audiovisuels (...) sont comptables et responsables de l'ensemble des contenus diffusés sur leur antenne et sur leurs supports. »

Enfin, le CNRA avertit que toute persistance dans ces pratiques exposera les organes concernés « aux sanctions prévues par la réglementation ».