Sénégal: Bourses universitaires - Le Mesri met en place un comité pour régler les réclamations

27 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)

Le Ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a reçu le 25 novembre 2025 le collectif des amicales de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Le Pr Daouda Ngom et les étudiants ont discuté du « paiement des rappels de 2024/2025 pour les étudiants s'étant inscrits après l'année de paiement (septembre 2025) dont les listes ont été transférées tardivement à la Direction des Bourses ».

Ladite note souligne qu'au terme des discussions, M. Ngom a pris ces décisions : « la mise en place d'un comité paritaire pour régler les problèmes de réclamations avec un traitement, cas par cas, pour une durée de 15 jours », « la poursuite des discussions avec les étudiants dans le strict respect du décret n° 2014-963 du 12 août 2014 fixant les conditions d'attribution des allocations d'étude dans l'enseignement supérieur », « la poursuite des discussions avec les étudiants dans le strict respect du décret n° 2014-963 du 12 août 2014 fixant les conditions d'attribution des allocations d'étude dans l'enseignement supérieur ».

