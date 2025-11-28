Sénégal: Prix de l'électricité - Une baisse de 10 % annoncée sur la première tranche de consommation dès janvier 2026

28 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, a confirmé annoncé vendredi une baisse de 10 % sur la facture d'électricité des ménages à faible revenu, au plus tard le premier janvier prochain.

Il a précisé que mesure concerne la première tranche de 0 à 150 kWh, dans le cadre des mesures d'allègement du coût de la vie sur lesquelles le gouvernement est en train de travailler.

"Le tarif appliqué à cette tranche, actuellement facturé 91,17 francs CFA le kWh, sera ramené à 82 francs, soit une diminution de 10 %", a-t-il dit lors de la plénière de l'Assemblée nationale consacrée aux questions d'actualité au gouvernement.

D'après le ministre de l'Energie, cette mesure va bénéficier à 1 166 228 clients sociaux, dont 266 000 abonnés au compteur post-paiement et 889 361 disposant d'un compteur prépayé, représentant 85 % des clients domestiques de petites puissances, a-t-il indiqué.

Birame Soulèye Diop a souligné que cette mesure va également toucher "les petites puissances professionnelles", couturiers, menuisiers et mécaniciens dont la consommation est comprise dans la tranche 0 à 50 kWh, va passer de 163,81 francs à 147,43 francs le kWh, soit également une réduction de 10 %.

La mesure annoncée devrait impacter 519 000 clients à terme, soit 89 % des abonnés professionnels en basse tension.

"Nous avons sécurisé toute la démarche. Les travaux techniques sont terminés", a indiqué Birame Soulèye Diop, soulignant que les discussions se poursuivent avec le ministère des Finances pour "finaliser la dernière touche" de cette mesure, liée à son incidence budgétaire, notamment sur les subventions.

Il a indiqué que ces mesures sont appelées à entrer en vigueur au plus tard le premier janvier 2026, conformément aux instructions du Premier ministre.

"Nous devons aboutir avant janvier. Les mesures seront définitives et concertées", a-t-il déclaré.

